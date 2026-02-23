Украина не возобновила транзит российской нефти по «Дружбе». Как ответили Венгрия и Словакия?

Украина не возобновляет транзит нефти по «Дружбе» исключительно по политическим причинам, так как все повреждения трубопровода устранены и он полностью готов к работе, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. В ответ на это Венгрия и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину и пригрозили приостановить экспорт электроэнергии. Также Будапешт заблокировал выделение Киеву многомиллиардного кредита.

Венгрия получила от России информацию о том, что все повреждения нефтепровода «Дружба» устранены и он полностью готов к работе, заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. По его словам, Киев продолжает блокировать транзит российской нефти через свою территорию исключительно по политическим причинам. Как сообщил ТАСС, речь об этом зашла на брифинге перед началом встречи с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

«Возобновление и сроки транспортировки нефти по нефтепроводу «Дружба» по-прежнему зависят исключительно от решения украинского государства. Тот факт, что украинцы не делают этого, является политическим шантажом Венгрии, поскольку это политическое, а не техническое или физическое решение», — подчеркнул Сийярто.

Ссора вокруг «Дружбы»

Это не первое резкое заявление венгерского правительства на тему прекращения поставок российской нефти через Украину. Еще десять дней назад Сийярто говорил, что, по его данным, трубопровод «Дружба» технически исправен, а его работа блокируется украинскими властями по политическим причинам. Глава венгерского МИД называл действия Киева «крайне грубым вмешательством» во внутренние дела Венгрии — очевидно, намекая на попытки повлиять на результаты парламентских выборов, которые пройдут в республике 12 апреля.

В субботу, 21 февраля, Венгрия заблокировала одобрение кредита Европейского союза Украине в размере €90 млрд, связав свою позицию с ситуацией вокруг транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Поскольку для запуска механизма финансовой помощи требуется единогласное решение всех 27 государств — членов ЕС, действия Будапешта фактически приостанавливают предоставление Киеву средств, рассчитанных на 2026–2027 годы.

Сегодня Сийярто заявил, что Венгрия будет блокировать в Евросоюзе принятие нового пакета антироссийских санкций до тех пор, пока Киев не восстановит транзит нефти из РФ по «Дружбе». В опубликованном в соцсетях обращении он отметил, что в ограничительных мерах против РФ заинтересованы «брюссельские военные фанатики», которых «не интересует, что это погубит европейскую экономику».

«Это как нарисованный схематичный человечек, пытающийся показать свои бицепсы. Смешно и грустно, что мы до этого дошли. Конечно, этот пакет санкций мы тоже не позволим принять, пока не возобновятся поставки нефти по «Дружбе» в Венгрию », — сказал министр.

В свою очередь, Словакия, также получающая нефть по трубопроводу «Дружба», в прошлую среду объявила о кризисной ситуации в топливной сфере. Власти страны распорядились выделить около 250 тыс. тонн нефти из аварийных запасов, что должно обеспечить бесперебойную работу единственного в стране НПЗ в течение примерно месяца.

На фоне ситуации с «Дружбой» и Венгрия, и Словакия объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину. Кроме того, они пригрозили приостановить экспорт на Украину электроэнергии — что потенциально может стать для Киева гораздо более сильным ударом. Как сообщало издание «Страна.ua», в феврале Будапешт и Братислава совокупно обеспечивали 58% поставленной на Украину электроэнергии, и оперативно закрыть дефицит за счет других стран вряд ли получится .

В минувший четверг, 19 февраля, издание Dennik N со ссылкой на министерство экономики Словакии сообщало, что Украина согласилась возобновить транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба» с 21 февраля. Из слов главы венгерского МИД следует, что поставки по-прежнему блокированы Киевом.

В ответ на упреки официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что для Венгрии и Словакии существуют «альтернативные источники поставок ресурсов» из других стран, но Украина не видит с их стороны никакого желания отказываться от российской нефти.

«Это действительно похоже на поведение наркоманов», — сказал Тихий.

В комментарии для РИА Новости венгерский политолог, эксперт по вопросам международного права и постсоветских конфликтов Аттила Харгитаи заявил, что, по его мнению, решение перекрыть транзит российской нефти через трубопровод «Дружба» принималось со стороны Киева осознанно.

«Ответственность за нынешнее обострение лежит не только на внешних факторах. (…) Зеленский, на мой взгляд, прекрасно понимал, какие риски это несет для региональной энергетики и отношений с соседями», — сказал собеседник агентства.

По мнению инвестиционного стратега Сергея Суверова, которое он выразил в интервью «Вестям», общий экономический ущерб от остановки «Дружбы» для Венгрии и Словакии может составлять $1 млрд или даже более. Эти страны не имеют выхода к морю и им придется срочно закупать нефть в Северной Африке, Норвегии или Саудовской Аравии с доставкой по железной дороге или Адриатическому трубопроводу.