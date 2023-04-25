Как Киев хочет стать монополистом в транзите газа из России в Европу

Киев снова предлагает ограничить поставки российского газа в ЕС по всем трубопроводам, кроме ГТС Украины. Такие призывы звучали и в 2022 году, и до начала спецоперации. На этот раз над расширением антироссийских санкций офис Зеленского работал совместно с бывшим американским послом в РФ Майклом Макфолом. Фактически Киев хочет перекрыть «Турецкий поток». Эксперты еще в прошлом году говорили, что таким образом украинские власти пытаются стать монополистами в транзите газа из России в Европу, обезопасить себя и сыграть на руку США.

Что предлагает Украина

Киев предложил в рамках усиления антироссийских санкций запретить любые поставки газа из РФ в Европу в обход украинской газотранспортной системы. Соответствующая инициатива опубликована на сайте офиса президента Владимира Зеленского.

«Мы предлагаем санкции, которые приведут к приостановке работы всех контролируемых Россией трубопроводных маршрутов, которые сейчас способны транспортировать российский природный газ на европейский рынок, за исключением любых потоков, которые направляются через украинскую газотранспортную систему», — говорится в документе.

Предложение разработала международная рабочая группа руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего посла США в РФ Майкла Макфола.

Комиссия Ермака-Макфола подчеркнула, что в случае принятия предложения «настанет конец использованию «Турецкого потока». Она также обратилась к Японии и Южной Корее, которые с прошлого года ограничили покупку российских энергоресурсов, с призывом полностью от них отказаться. Кроме того, Киев предлагает также запрет на экспорт российского сжиженного газа.

Что это означает

Газ из России в Европу до марта 2022 года шел по пяти ниткам. Напрямую через «Северный поток» по дну Балтийского моря в Германию, через Белоруссию по маршруту «Ямал — Европа» в Польшу и далее в ФРГ. Через украинскую газотранспортную систему (ГТС) топливо шло в Словакию. Кроме того, существуют два трубопровода через Турцию — «Голубой поток» и «Турецкий поток». Поставляемый по ним газ шел транзитом в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

«Ямал — Европа» прекратил прокачку газа в марте прошлого года после первых санкционных пакетов Запада. «Северный поток» перестал работать после теракта в сентябре 2022-го.

Фактически ГТС Украины остался единственным действующим путем прямой транспортировки топлива в Центральную и Западную Европу. Турецкие линии тоже работают, но с логистической точки зрения они менее выгодны, поскольку для поставок газа через них в ту же Германию топливо должно пройти транзит через несколько стран.

Сейчас Киев предлагает прекратить использовать «Турецкий поток» и «Голубой поток», за транзит по которым деньги получает Анкара. А дальнейшее распределение идущего по этим ниткам газа критически важно для Венгрии, Болгарии, Сербии, Румынии и других стран ЕС.

Мощность ГТС Украины на выходе в страны Европы составляет 146 млрд кубометров газа в год. Совокупная мощность «Турецкого потока» и «Голубого потока» — около 47 млрд кубометров в год. Прекратившие прокачку газопроводы «Ямал — Европа» и «Северный поток» обладали суммарной годовой пропускной способностью в 88 млрд кубических метров природного газа.

Зачем Киеву эти ограничения

С инициативой запретить поставки газа по любым другим ниткам, кроме ГТС Украины, Киев выступает не впервые. Причем первые подобные призывы звучали еще до начала спецоперации, после присоединения Крыма в 2014 году и первой волны антироссийских санкций. Когда страны Запада вводили новые ограничения против импорта российских энергоносителей в прошлом году, украинские власти также предлагали полностью перекрыть любые поставки газа в ЕС, сделав исключение лишь для своей ГТС.

Как отмечали эксперты, такие попытки Киева преследуют сразу несколько целей. Первая — финансовая. Оставшись единственным транзитером российского газа в Европу, Украина фактически создаст монополию и сможет диктовать свои условия как Москве, так и Брюсселю.

Во-вторых, ГТС Украины станет для страны гарантией безопасности в случае очередной эскалации конфликта. В случае принятия своего предложения Киев рассчитывает, что единственный действующий маршрут транзита газа позволит остановить продвижение российских войск, избежать ударов по своей территории. То есть будет рычагом политического давления.

При этом в 2022 году европейские СМИ сообщали, что призывы Украины перекрыть «Турецкий поток» и «Голубой поток» встретили отпор со стороны Анкары, а также нескольких членов ЕС — Болгарии, Румынии, Венгрии. И дело было не только в том, что эти страны лишались бы более дешевых с логистической точки зрения поставок газа. Но и в том, что они теряли бы деньги, которые получали за транзит топлива дальше в страны Европы.

Участие же США в разработке подобных санкций может указывать на то, что Вашингтон пытается еще сильнее лишить Европу дешевого российского трубопроводного газа. И тем самым вынудить членов ЕС приобретать американский СПГ по более высоким ценам.