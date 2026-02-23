Случайный дебют на сцене и борьба с алкоголизмом. Фронтмену «АукцЫона» Олегу Гаркуше — 65

Сегодня фронтмену группы «АукцЫон», шоумену, поэту и актеру Олегу Гаркуше исполняется 65 лет. К своему юбилею артист, выросший в девятиметровой комнате в Автово, стал одним из самых узнаваемых лиц советского и российского рока.

Олег Гаркуша родился 23 февраля 1961 года в Ленинграде. Своего отца он никогда не знал, его вместе с сестрой воспитывали мать и бабушка.

«Жили мы в Автово. В девятиметровой комнате вчетвером. Я за шкафом с сестрой», — музыкант вспоминал о своем детстве.

Окончив школу, будущий музыкант поступил в Ленинградский кинотехникум, из которого выпустился в 1980 году. После этого он начал работать киномехаником, а также организовывать дискотеки.

В начале 1980-х познакомился с будущим мужем своей сестры Светланы, лидером группы «Фаэтон» (которая позже сменила название на «АукцЫон») Леонидом Федоровым. При этом в саму группу Гаркуша, по его словам, попал случайно:

«Ничего такого я в группе не делал, разве что писал стихи, просто болтался рядом. И на одной из репетиций Леня совершенно спонтанно предложил мне прокричать несколько фраз в песне «Деньги — это бумага», мною же написанной. Я частенько бывал на репетициях, приносил какие-то маракасы, трещотки, дудочки… Ребята валялись со смеху, умирали от моих мне самому непонятно откуда взявшихся движений».

После прихода Гаркуши имидж «АукцЫона» кардинально изменился и выступления превратились в эксцентрические шоу с буффонадой. Хотя главным в группе оставался Федоров, именно Гаркуша стал ее лицом: «рыжим клоуном» и неприкаянным панком, скачущим по сцене.

Кроме того, с 1987 года артист исполнил более 30 ролей в кино, в том числе главную в последнем фильме Алексей Балабанова «Я тоже хочу».

Долгие годы Гаркуша страдал от алкоголизма — на протяжении 1980-х и начала 1990-х он пил ежедневно, его даже грозились выгнать из группы. Победить болезнь удалось лишь после того, как в 1996 году его убедили пройти лечение в реабилитационном центре в США.

Гаркуша женат, в 1987 году у пары родился единственный сын.