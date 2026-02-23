Размер шрифта
Легенда ЦСКА оценил выступление россиян на ОИ-2026

Легенда ЦСКА Корнаухов похвалил лыжника Коростелева за выступление на ОИ-2026
Нина Зотина/РИА Новости

Директор академии ПФК ЦСКА Олег Корнаухов в интервью «Газете.Ru» похвалил российского лыжника Савелия Коростелева за выступление на Олимпиаде в Италии.

По его словам, прошедшие соревнования вызвали у него большой интерес в целом.

«Олимпиада — самое значимое событие в мире спорта, так что следил за ними, конечно. Посмотрел все прокаты в фигурном катании, у мужчин и женщин, переживал за наших ребят, следил за хоккейным турниром, за лыжными гонками. Савелий Коростелев — большой молодец, был очень близок к медали. То, что мы уже участвовали в Олимпиаде — это большая победа, в такой среде конкурировать очень сложно», — заявил Корнаухов.

23 февраля завершилась церемония закрытия зимней Олимпиады-2026. Она получила название «Красота в действии» и прошла на древнеримском стадионе Arena di Verona. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Итогом мероприятия стала передача олимпийской эстафеты Французским Альпам, где в 2030 году пройдут следующие зимние Игры. Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде в нейтральном статусе, приняли участие в церемонии закрытия.

Ранее Олег Корнаухов назвал Йоханнеса Клебо главным спортсменом Олимпиады-2026.
 
