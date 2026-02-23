Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

Глава РФПИ задался вопросом о коррупции на Украине и в Европе

Дмитриев задался вопросом, поделились ли украинские коррупционеры с Европой
Roman Naumov/Global Look Press

Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X задался вопросом, как делится «добыча» от украинской коррупции.

«По оценкам, коррупция в Украине, связанная с западной помощью, составляет около $50 миллиардов. Если это «европейский уровень», означает ли это, что добыча делится по всей Европе?» — написал он.

Таким образом Дмитриев отреагировал на фрагмент из интервью украинского лидера Владимира Зеленского британской вещательной корпорации «Би-би-си», в котором он заявил, что Украина «не более коррумпирована, чем другие европейские страны».

19 февраля бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что Зеленский будет вынужден уйти в отставку, если НАБУ соберет достаточно материалов о его прямом участии в соответствующих схемах. По его словам, сейчас привлечь к расследованию украинского лидера мешает его статус. Экс-премьер считает: НАБУ не откажется от системной работы по разоблачению президента и его окружения.

Ранее Юлия Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!