Глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X задался вопросом, как делится «добыча» от украинской коррупции.

«По оценкам, коррупция в Украине, связанная с западной помощью, составляет около $50 миллиардов. Если это «европейский уровень», означает ли это, что добыча делится по всей Европе?» — написал он.

Таким образом Дмитриев отреагировал на фрагмент из интервью украинского лидера Владимира Зеленского британской вещательной корпорации «Би-би-си», в котором он заявил, что Украина «не более коррумпирована, чем другие европейские страны».

19 февраля бывший премьер-министр Украины Николай Азаров высказал мнение, что Зеленский будет вынужден уйти в отставку, если НАБУ соберет достаточно материалов о его прямом участии в соответствующих схемах. По его словам, сейчас привлечь к расследованию украинского лидера мешает его статус. Экс-премьер считает: НАБУ не откажется от системной работы по разоблачению президента и его окружения.

Ранее Юлия Тимошенко обвинила Зеленского в коррупции.