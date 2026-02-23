«Щедрых жестов не будет». Почему эстонцы стоят в многочасовой очереди на границе с Россией

Сотни эстонцев стоят в очереди на границе, чтобы попасть в Россию, сообщает Life.ru. Некоторые из них планировали навестить родственников в праздники на День защитника Отечества. Причиной возникновения ажиотажа, по данным СМИ, стало распоряжение эстонских властей о скором запрете пересекать контрольно-пропускные пункты в ночные часы. В Федеральной таможенной службе России также связали скопление людей на границе с действиями госорганов Эстонии.

Сотни эстонцев выстроились в длинные очереди на границе, чтобы попасть в Россию, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT. В публикации отмечается, что затруднения на российско-эстонской границе сохраняются с 20 февраля, для прохождения контрольно-пропускного пункта (КПП) людям приходится выстаивать на морозе по семь-девять часов. Причиной этого явления стали новые ограничения с эстонской стороны.

По сведениям «Псковского агентства информации», с 24 февраля российско-эстонскую границу в Псковской области можно будет пересечь только с 8 до 20 часов по московскому времени — такое расписание работы вводится для погранпунктов «Лухамаа» и «Койдула» (с российской стороны им соответствуют «Шумилкино» и «Куничкина Гора»). Ночью пересечь границу в этих пунктах будет невозможно, что уже привело к образованию очередей.

Комментируя нововведения, начальник пограничной охраны Департамента полиции и погранохраны Эстонии Вейко Коммусаар заявил, что за счет закрытия пограничных пунктов на ночь его ведомство не планирует увеличения количества сотрудников днем. По его словам, желающие пересечь границу в Койдуле и Лухамаа люди должны будут запастись временем и не оставлять все на последний момент.

«Если перед закрытием пограничных пунктов на ночь на границе будет много людей, следует принимать во внимание, что следующая возможность [пересечения границы] может представиться только на следующий день», — сказал Вейко Коммусаар.

Коммусаар напомнил, что власти республики рекомендуют воздерживаться от посещения России, так как путешественники, по его словам, могут подвергнуться вербовке со стороны российских спецслужб, а власти Эстонии не могут гарантировать безопасность своих граждан на территории соседнего государства.

В соответствии с новыми реалиями, автобусные перевозчики с 24 февраля отменяют вечерние и ночные рейсы через КПП по маршруту Таллин — Петербург.

Заместитель генерального директора налогово-таможенного департамента Эстонии Урсула Риймаа заявила, что на пограничных пунктах при въезде в страну или выезде из нее усилится таможенный контроль.

«Мы провели реорганизацию работы таможенных пунктов и направили часть чиновников в порядке ротации в другие таможенные пункты. В то же время мы усилим надзор на входящих направлениях пограничных пунктов «Лухамаа» и «Койдула», увеличив количество таможенных досмотров также в отношении транспортных средств и пассажиров, прибывающих в Эстонию», – подчеркнула Риймаа.

«Щедрых жестов не будет»

Следует отметить, что упомянутые ограничения носят не технический, а политический характер. Как сообщал портал gazeta.ee, еще полгода назад, в августе 2025-го, министр внутренних дел прибалтийской республики Игорь Таро заявлял, что власти Эстонии не намерены упрощать переход российской границы.

«Не буду давать ложных обещаний. Скажу вам сразу честно и открыто, что щедрых жестов в отношении путешествий в Россию не будет. Вот точно не надо на это надеяться», — говорил министр.

Игорь Таро отверг возможность создания электронной очереди к границе для пешеходов, благодаря которой люди могли бы приходить к назначенному времени, а не стоять на открытом воздухе часами. По мнению министра, создание такой системы потребовало бы от Эстонии слишком больших расходов, которые пришлось бы компенсировать за счет путешественников. При этом, по его словам, брать деньги за пересечение границы в принципе неправильно.

О больших очередях из эстонцев, желающих попасть в Россию, 21 февраля предупреждала Федеральная таможенная служба. По данным ведомства, скопление лиц обусловлено работой эстонских государственных органов, осуществляющих пограничный и таможенный контроль.

«На территории России очередей нет, пункт пропуска работает штатно. Таможенники готовы к увеличению пассажиропотока», — отмечали в ФТС.