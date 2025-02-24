24 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

24 февраля в этом году начинается Масленица первый день которой называется Встреча. Время печь блины и угощать ими родных и близких. У православных верующих начинается Сырная седмица. Какие еще праздники приходятся на 24 февраля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 24 февраля

Начало Масленицы

Масленица — славянский праздник, начинающийся за неделю до Великого поста и знаменующий проводы зимы и встречу весны. В 2025 году она продлится с 24 февраля по 2 марта. Каждый день масленичной недели имеет свое название и свои традиции, а главные ее атрибуты — блины, народные гулянья, катание на санях и сжигание чучела. Праздник сочетает в себе языческие и христианские элементы, символизируя обновление и подготовку к духовному очищению перед постом.

Рецепты блинов на Масленицу: классические с дырочками, с необычными начинками и низкокалорийные 24 февраля начинается одна из самых «вкусных» недель в году — масленичная... 22 февраля 08:09

День рождения лотереи

Первое упоминание о проведении лотереи относится к 24 февраля 1466 года. Ее организовала в Брюгге вдова фламандского живописца Яна Ван Эйка. Эту акцию она приурочила к годовщине смерти супруга. Каждый, кто приобрел билет, мог получить денежный выигрыш. Вырученные деньги вдова направила на поддержку городской бедноты. С тех пор 24 февраля стало считаться днем рождения лотереи. В Российской империи лотереи получили распространение после реформ Петра I.

Какие праздники отмечаются 24 февраля в других странах

День инженера в Иране. Праздник отмечается в честь дня рождения великого персидского математика, астронома и механика Насера ад-Дина Туси, жившего в XIII веке. В иранском обществе профессия инженера очень престижна. В 2016 году Иран занял второе место по количеству выпускников научно-технических специальностей в Глобальном индексе инноваций ежегодный рейтинг стран мира по уровню и потенциалу инноваций.

День флага в Мексике. Мексиканский флаг состоит из трех равных вертикальных полос — зеленой, белой и красной. В центре белой полосы — изображение герба страны. Зеленый цвет символизирует надежду и плодородие, белый — чистоту, красный — кровь, пролитую за независимость страны. Флаг был утвержден 16 сентября 1968 года.

close Ian Robles/Keystone Press Agency/Global Look Press

День независимости в Эстонии. Праздник установлен в честь принятия в Таллине в 1918 году Декларации о независимости, что считается датой образования Эстонской Республики.

Драгобете в Румынии и Молдавии. Традиционный народный праздник, посвященный сыну мифологического персонажа — Бабы Докии. Аналог Дня святого Валентина. Драгобете в Румынии считается покровителем любви.

День «Твин Пикс» в США. Неофициальный праздник в честь культового сериала учредили в 2018 году в штате Вашингтон, где проходили съемки. По сюжету именно 24 февраля агент ФБР Дейл Купер впервые приезжает в городок, чтобы расследовать загадочное убийство Лоры Палмер.

Церковные праздники 24 февраля

День священномученика Власия Севастийского

Христианский святой, который почитается и православной, и католической церквями. Святой Власий был епископом города Севастия в римской провинции Каппадокия в IV веке. Во время гонения на христиан он стал для верующих утешителем: навещал мучеников в темницах и помогал тем, кто был в изгнании. Святой Власий также известен как целитель людей и животных. По преданию, дикие звери приходили к пещере, где скрывался святой, чтобы он исцелил больных. Власий подвергся жестоким пыткам и казни, когда гонители веры пытались заставить его отречься от христианства.

День памяти преподобного Димитрия Прилуцкого

Православные христиане вспоминают в этот день преподобного Димитрия Прилуцкого — монаха Русской церкви, основателя Никольского и Спасо-Прилуцкого монастырей. Он жил в XIV веке в Переславле-Залесском и Вологде.

Начало Сырной седмицы

С народной Масленицей совпадает церковная Сырная седмица. Это не праздник, а подготовительный период перед Великим постом в 2025 году он начнется 3 марта, когда проводятся особые богослужения. С первого дня Сырной седмицы верующие отказываются от мяса, однако рыба, яйца и молочные продукты остаются разрешены.

24 февраля православная церковь также чтит память • праведной Феодоры, царицы Греческой, восстановившей почитание святых икон;

• память благоверного князя Всеволода, во святом Крещении Гавриила, Псковского;

• память мученика Георгия Нового, Софийского.



Католическая церковь вспоминает:



• святого Модеста, епископа Трира;

• святого Этельберта Кентского, который первым из кентских королей принял христианство;

• мученика Сергия Каппадокийского.

Народные праздники и приметы 24 февраля

Первый день Масленицы — Встреча

В этот день начинали печь блины. Первый было принято отдать нищему либо оставить на подоконнике — считалось, что души усопших таким образом отведают угощение. Также это день семейных визитов. С утра молодую невестку посылали к ее родителям, чтобы она помогла им подготовиться к встрече своих свекра и свекрови. Те приходили к сватам в гости ближе к вечеру. По этому поводу накрывался щедрый стол с блинами и другими угощениями.

Также в первый день Масленицы шла подготовка к «широким гуляниям», которые начинались с четверга. В понедельник мастерили чучело и устанавливали его на главной площади села или города. Для народного веселья сооружались горки и снежные крепости.

Когда Масленица в 2025 году? История, традиции и приметы праздника Хозяйки скоро достанут чугунные сковородки, чтобы испечь свои лучшие блинчики — кружевные, румяные и... 07 февраля 10:28

Власьев день

На Руси его называли коровьим праздником. В этот день молились о сохранении домашнего скота, о семейном благополучии, об исцелении от болезней. Коров пригоняли к храму, где их окропляли святой водой, давали им пышки с кашей, чтобы надои были хорошими. На праздник пекли блины, а в некоторых регионах «копытца» из теста, которые ели сами и скармливали коровам, чтобы они не хромали.

В Российской империи с Власьева дня начиналась сезонная торговля скотом. Считалось, что Власий убережет от обмана и обеспечит выгоду сделки.

Приметы

После Власьева дня сильные морозы обычно отступают, и вот-вот должна прийти весна. Отсюда и приметы:

Если на Власия оттепель — морозов больше не будет.

Идет снег — весна наступит в мае и будет много зелени.

close Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Какие исторические события произошли 24 февраля

1768 год — по договору с Россией на территории Речи Посполитой уравнены в правах католики, православные и протестанты.



— по договору с Россией на территории Речи Посполитой уравнены в правах католики, православные и протестанты. 1852 год — писатель Николай Гоголь сжег второй том своей поэмы «Мертвые души».



— писатель Николай Гоголь сжег второй том своей поэмы «Мертвые души». 1938 год — компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щетку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины.



— компания Oral-B выпустила первую в мире зубную щетку с нейлоновым волокном вместо натуральной щетины. 1942 год — в Черном море потоплен корабль с еврейскими беженцами.



— в Черном море потоплен корабль с еврейскими беженцами. 1972 год — произошла авария на советской атомной субмарине К-19.



— произошла авария на советской атомной субмарине К-19. 1991 год — начало операции «Сабля пустыни»: наземного наступления многонациональных сил (антииракская коалиция) в Ираке и Кувейте в ходе войны в Персидском заливе.



— начало операции «Сабля пустыни»: наземного наступления многонациональных сил (антииракская коалиция) в Ираке и Кувейте в ходе войны в Персидском заливе. 2022 год — начало специальной военной операции (СВО) на Украине.

Дни рождения и юбилеи 24 февраля

1744 или 1745 год — родился Федор Ушаков , прославленный русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом.



, прославленный русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом. 1802 год — родился хирург Федор Иноземцев , который первым в России применил наркоз во время операции.



, который первым в России применил наркоз во время операции. 1895 год — родился Всеволод Иванов , писатель, драматург, журналист, военный корреспондент.



, писатель, драматург, журналист, военный корреспондент. 1900 год — родился Дитмар Розенталь , советский и российский лингвист, автор справочников и учебников.



, советский и российский лингвист, автор справочников и учебников. 1932 год — родилась Майя Кристалинская , эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР.



, эстрадная певица, заслуженная артистка РСФСР. 1932 год — родился Мишель Легран , французский композитор, пианист, дирижер, лауреат «Оскара», «Грэмми» и «Золотого глобуса».



, французский композитор, пианист, дирижер, лауреат «Оскара», «Грэмми» и «Золотого глобуса». 1955 год — родился Стив Джобс, американский инженер и изобретатель, сооснователь и первый генеральный директор корпорации Apple.

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