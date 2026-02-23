Размер шрифта
Вручение Трампу Премии мира назвали позором

Тренер Фонсека назвал позором решение ФИФА вручить Трампу Премию мира
MANDEL NGAN/Reuters

Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека в интервью L'Équipe раскритиковал решение Международной федерации футбола (ФИФА) вручить президенту США Дональду Трампу Премию мира.

Премия была учреждена в ноябре 2025 года, Трамп стал первым ее обладателем.

«Знаете, что я почувствовал, когда увидел это? Стыд. Это так печально. Футбол этого не заслуживает. Это позор. Американский президент не думает о людях, все его мысли только о деньгах», — заявил Фонсека.

5 декабря 2025 года глава ФИФА Джанни Инфантино во время церемонии жеребьевки чемпионата мира 2026 года вручил Дональду Трампу Премию мира. Президент США получил статуэтку, на которой четыре руки держат Землю, также американский лидер получил медаль.

Чемпионат мира 2026 года пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. В турнире примут участие 48 национальных сборных. Мундиаль стартует 11 июня, а финальный матч запланирован на 19 июля 2027 года.

Ранее у конкурента Матвея Сафонова в «ПСЖ» возникли проблемы.
 
