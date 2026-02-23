Размер шрифта
В России предрекли отмену ЧМ-2026

Тренер Байдачный предрек отмену ЧМ-2026 из-за беспорядков в Мексике
FIFA

Футбольный тренер Анатолий Байдачный в интервью «Советскому спорту» заявил, что предстоящий чемпионат мира по футболу может быть отменен из-за геополитической ситуации.

По его словам, разгоревшаяся в Мексике война между наркокортелями и спецслужбами вынудит принять решение о переносе части игр в США.

«Опасно в такой стране чемпионат мира проводить. Там может быть вообще все что угодно, Трамп прикажет — эти матчи в США перенесут. До турнира столько времени, может, ситуация изменится. Посмотрите на ситуацию в мире, может быть, этого чемпионата мира вообще не будет», — заявил Байдачный.

Чемпионат мира — 2026 пройдет в США, Мексике и Канаде летом 2026 года. Турнир пройдет с 11 июня по 18 июля, на нем не выступит сборная России по футболу.

2 февраля президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что бан России не дал нужного результата, поэтому необходимо рассмотреть вопрос с возвращением российских команд. Однако позднее издание The Times сообщило, что совет ФИФА не собирается рассматривать вопрос допуска российских футболистов из-за опасений критики со стороны европейских стран.

Российские клубы по-прежнему не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024.

Ранее вручение Дональду Трампу Премии мира назвали позором.
 
