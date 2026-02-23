ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду. Военная операция, день 1461-й

Аэропорты Геленджика и Краснодара в целях безопасности временно не принимают и не отправляют самолеты, объявили в Росавиации.
ВСУ за сутки 47 раз обстреляли приграничные районы Курской области из артиллерийских орудий, а также 15 раз сбросили взрывчатку с беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
BBC: президент Украины Владимир Зеленский усомнился в надежности главы США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта.
Серия взрывов прогремела в Харькове, передает украинский телеканал «Общественное».
В Альметьевске в Татарстане из-за падения обломков беспилотника ВСУ начался пожар на территории промзоны, сообщили в Telegram-канале администрации города. Никто не пострадал, огонь тушат.
Обломки украинской «высокоскоростной цели» упали на энергетический объект Воронежа, из-за чего в двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с подачей электричества, написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.
🔴 Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы при ударе беспилотника ВСУ по частному дому в селе Пушкарном Белгородской области, — Вячеслав Гладков.
В результате ночного массированного ракетного удара ВСУ по Белгороду повреждена энергетическая инфраструктура города, электричество и отопление в дома подаются с перебоями. В двух многоквартирных домах и социальном объекте выбиты окна. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
🔴 Армия России средствами ПВО за ночь сбила 152 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них:
▪️ 65 — над Белгородской областью;
▪️ 35 — над Саратовской областью;
▪️ 16 — над Крымом;
▪️ 8 — над Воронежской областью;
▪️ 8 — над Ростовской областью;
▪️ 4 — над Краснодарским краем;
▪️ 4 — над Азовским морем;
▪️ 3 — над Волгоградской областью;
▪️ 3 — над Татарстаном;
▪️ 2 — над Курской областью;
▪️ 2 — над Липецкой областью;
▪️ 1 — над Тульской областью;
▪️ 1 — над Тверской областью.
Сегодня 1461-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.