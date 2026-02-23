ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду. Военная операция, день 1461-й

8:03

🔴 Армия России средствами ПВО за ночь сбила 152 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них:

▪️ 65 — над Белгородской областью;

▪️ 35 — над Саратовской областью;

▪️ 16 — над Крымом;

▪️ 8 — над Воронежской областью;

▪️ 8 — над Ростовской областью;

▪️ 4 — над Краснодарским краем;

▪️ 4 — над Азовским морем;

▪️ 3 — над Волгоградской областью;

▪️ 3 — над Татарстаном;

▪️ 2 — над Курской областью;

▪️ 2 — над Липецкой областью;

▪️ 1 — над Тульской областью;

▪️ 1 — над Тверской областью.