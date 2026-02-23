Размер шрифта
ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду. Военная операция, день 1461-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1461-й день
Александр Река/ТАСС

Армия России за ночь сбила 162 украинских беспилотника. ВСУ нанесли массированный ракетный удар по Белгороду, повреждена энергетическая инфраструктура. Женщина ранена после атаки дрона ВСУ на село в Белгородской области. Энергетический объект поврежден в Воронеже. В Альметьевске из-за обломков дрона ВСУ начался пожар на предприятии. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Трансляция
Автообновление
9:23

Аэропорты Геленджика и Краснодара в целях безопасности временно не принимают и не отправляют самолеты, объявили в Росавиации.

9:19

ВСУ за сутки 47 раз обстреляли приграничные районы Курской области из артиллерийских орудий, а также 15 раз сбросили взрывчатку с беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

9:01

BBC: президент Украины Владимир Зеленский усомнился в надежности главы США Дональда Трампа в вопросе урегулирования украинского конфликта.

8:39

Серия взрывов прогремела в Харькове, передает украинский телеканал «Общественное».

8:14

В Альметьевске в Татарстане из-за падения обломков беспилотника ВСУ начался пожар на территории промзоны, сообщили в Telegram-канале администрации города. Никто не пострадал, огонь тушат.

8:11

Обломки украинской «высокоскоростной цели» упали на энергетический объект Воронежа, из-за чего в двух районах города наблюдались краткосрочные проблемы с подачей электричества, написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

8:07

🔴 Женщина получила баротравму и осколочные ранения головы при ударе беспилотника ВСУ по частному дому в селе Пушкарном Белгородской области, — Вячеслав Гладков.

8:05

В результате ночного массированного ракетного удара ВСУ по Белгороду повреждена энергетическая инфраструктура города, электричество и отопление в дома подаются с перебоями. В двух многоквартирных домах и социальном объекте выбиты окна. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:03

🔴 Армия России средствами ПВО за ночь сбила 152 украинских беспилотника самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Из них:

▪️ 65 — над Белгородской областью;
▪️ 35 — над Саратовской областью;
▪️ 16 — над Крымом;
▪️ 8 — над Воронежской областью;
▪️ 8 — над Ростовской областью;
▪️ 4 — над Краснодарским краем;
▪️ 4 — над Азовским морем;
▪️ 3 — над Волгоградской областью;
▪️ 3 — над Татарстаном;
▪️ 2 — над Курской областью;
▪️ 2 — над Липецкой областью;
▪️ 1 — над Тульской областью;
▪️ 1 — над Тверской областью.

8:00

Сегодня 1461-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.
 
