Матч КХЛ сорван из-за атаки беспилотников

Владимир Федоренко/РИА Новости

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и ЦСКА остановлен после первого периода из-за атаки беспилотников в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Официальными лицами было принято решение о том, что эта игра не будет доиграта в течение сегодняшнего дня.

«В связи с повторным объявлением на территории Сириуса и Сочи режима атаки БПЛА было принято решение о том, что матч №643 ХК «Сочи» — ЦСКА не будет продолжен. Лига дополнительно проинформирует о решении по матчу», — говорится в заявлении.

На момент остановки встречи счет в матче открыт не был — 0:0.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В этом году года IIHF продлила отстранение на сезон-2026/27, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Хоккеисты пропустили чемпионат мира в 2025 году, а также не выступят на мировом первенстве в 2026 году.

Ранее Александр Лукашенко сыграл в хоккей и забросил шайбу.
 
