Во Франции оценили вето Венгрии на решение ЕС о кредите на €90 млрд для Украины

Политик Филиппо: вето на решение ЕС о помощи Украине может спасти тысячи жизней

Блокирование решения Европейского союза (ЕС) о выделении Украине €90 млрд со стороны Венгрии может спасти тысячи жизней. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Вето позволит нам сэкономить €17 млрд французских денег. Это также может спасти тысячи жизней, [помешав ЕС] искусственно разжигать конфликт на Украине <...> Но тоталитарный ЕС сделает все, чтобы обойти это», — написал политик.

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство страны примет необходимые контрмеры в отношении Украины для возобновления поставок нефти из России. По его словам, всего решений будет три: приостановка поставок дизельного топлива из Венгрии в республику, отказ в предоставлении Киеву военных займов и отклонение 20-го пакета антироссийских санкций ЕС.

23 февраля министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложил вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России и выделении €90 млрд Украине. По его словам, украинцы «вступили в сговор с Брюсселем», объединив усилия с оппозицией в Венгрии, тем самым подставив под угрозу безопасность энергетической отрасли Будапешта.

Ранее в МИД Германии захотели повлиять на решение Венгрии по 20-му пакету санкций.