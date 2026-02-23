Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Политика

«Какая потеря для наших бойцов». ЕС хочет запретить въезд «сотням тысяч» участников СВО

Каллас: ЕС обсуждает запрет въезда в Шенгенскую зону участникам СВО
Mehaniq/Shutterstock/FOTODOM

Евросоюз намерен запретить въезд в Европу «сотням тысяч» участников специальной военной операции на Украине, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Каллас «белокурой крысой» и отметил, что российские военные могут въезжать в Шенгенскую зону без виз, если захотят это сделать, «как в 1812 или 1945 году». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Европейская комиссия работает над тем, чтобы «не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных», которые участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас. Об этом она проинформировала журналистов на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

«В Еврокомиссии мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных, участвовавших в войне на Украине», — процитировал ТАСС Каллас.

Заявление главы дипломатии ЕС прокомментировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он назвал Каллас «белокурой крысой» и заявил, что российские военные «могут въезжать» в Шенгенскую зону без виз.

«Какая потеря для наших бойцов. Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году. С Днем защитника Отечества!» — отметил Медведев в своем Telegram-канале.

Впервые о инициативе запретить въезд в ЕС бойцам СВО стало известно около месяца назад во время предыдущего заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе. Как сообщало издание Politico, законопроект был предложен Эстонией (Кая Каллас в 2021-2024 годах занимала пост премьер-министра этой страны. — «Газета.Ru»). В публикации отмечалось, что у Таллина «есть опасения, что в случае заключения мирного соглашения границу Евросоюза могут пересечь тысячи закаленных в боях бывших военных, многие из которых имеют криминальное прошлое».

«После четырех лет войны мы говорим о миллионе или около того человек — точно о сотнях тысяч — которые до сих пор участвуют в боевых действиях. Что будет, когда они захотят попасть в Шенгенскую зону?», — приводило издание слова высокопоставленного эстонского дипломата. По его мнению, для предотвращения риска нужно «внести как можно больше этих лиц в черный список Шенгенской зоны».

По информации Politico, эта инициатива Эстонии не нашла поддержки у других стран сообщества: один из высокопоставленных дипломатов заявил изданию, что страны Евросоюза «морально поддерживают» предложение Таллина, но в практическом смысле его реализация маловероятна.

«У Эстонии есть законное право ввести полный запрет, в то время как другим странам пришлось бы составлять списки бойцов по отдельности и собирать доказательства в поддержку этого решения», — сказал дипломат.

Обсуждение вопроса подтверждала и другой представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер. По ее словам, предложение поступило «от одной из стран ЕС», и теперь «Евросоюз изучает, как обеспечить максимальное давление на Россию».

Читайте также
Саммит ЕС согласовал финансирование Украины на €90 млрд

«Сигнал послать не получилось»

Также Каллас на пресс-конференции 23 февраля рассказала, что министры иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России.

«Мы не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций, поэтому сигнал послать не получилось, но работа продолжится», — заявила политик.

ТАСС отметил, что это первый случай с начала СВО, когда у ЕС не получилось согласовать новые санкции перед 24 февраля (годовщиной начала спецоперации на Украине). При этом Евросоюз продлил на год введенные ранее рестрикции и принял ограничительные меры в отношении восьми сотрудников колоний и судей из России.

На той же пресс-конференции Кая Каллас признала, что главам МИД стран Евросоюза не удалось согласовать план финансирования Украины на €90 млрд из-за позиции Венгрии. По ее словам, работа над этой темой будет продолжена.

Помимо этого Каллас рассказала, что передала главам МИД стран Евросоюза свой план с требованиями к России. Первое место в нем занимают призывы к «полному выводу войск» из Украины, Молдавии и Грузии.
 
Теперь вы знаете
Соседи не дают спокойно жить? Как наказать нарушителей и когда закон бессилен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!