«Какая потеря для наших бойцов». ЕС хочет запретить въезд «сотням тысяч» участников СВО

Евросоюз намерен запретить въезд в Европу «сотням тысяч» участников специальной военной операции на Украине, заявила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Каллас «белокурой крысой» и отметил, что российские военные могут въезжать в Шенгенскую зону без виз, если захотят это сделать, «как в 1812 или 1945 году». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Европейская комиссия работает над тем, чтобы «не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных», которые участвовали в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявила глава дипслужбы Евросоюза Кая Каллас. Об этом она проинформировала журналистов на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

«В Еврокомиссии мы работаем над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных, участвовавших в войне на Украине», — процитировал ТАСС Каллас.

Заявление главы дипломатии ЕС прокомментировал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он назвал Каллас «белокурой крысой» и заявил, что российские военные «могут въезжать» в Шенгенскую зону без виз.

« Какая потеря для наших бойцов. Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году. С Днем защитника Отечества! » — отметил Медведев в своем Telegram-канале.

Впервые о инициативе запретить въезд в ЕС бойцам СВО стало известно около месяца назад во время предыдущего заседания Совета министров иностранных дел в Брюсселе. Как сообщало издание Politico, законопроект был предложен Эстонией (Кая Каллас в 2021-2024 годах занимала пост премьер-министра этой страны. — «Газета.Ru»). В публикации отмечалось, что у Таллина «есть опасения, что в случае заключения мирного соглашения границу Евросоюза могут пересечь тысячи закаленных в боях бывших военных, многие из которых имеют криминальное прошлое».

«После четырех лет войны мы говорим о миллионе или около того человек — точно о сотнях тысяч — которые до сих пор участвуют в боевых действиях. Что будет, когда они захотят попасть в Шенгенскую зону?», — приводило издание слова высокопоставленного эстонского дипломата. По его мнению, для предотвращения риска нужно «внести как можно больше этих лиц в черный список Шенгенской зоны».

По информации Politico, эта инициатива Эстонии не нашла поддержки у других стран сообщества: один из высокопоставленных дипломатов заявил изданию, что страны Евросоюза «морально поддерживают» предложение Таллина, но в практическом смысле его реализация маловероятна.

«У Эстонии есть законное право ввести полный запрет, в то время как другим странам пришлось бы составлять списки бойцов по отдельности и собирать доказательства в поддержку этого решения», — сказал дипломат.

Обсуждение вопроса подтверждала и другой представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер. По ее словам, предложение поступило «от одной из стран ЕС», и теперь «Евросоюз изучает, как обеспечить максимальное давление на Россию».

«Сигнал послать не получилось»

Также Каллас на пресс-конференции 23 февраля рассказала, что министры иностранных дел стран-членов Европейского союза (ЕС) не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России.

« Мы не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций, поэтому сигнал послать не получилось, но работа продолжится », — заявила политик.

ТАСС отметил, что это первый случай с начала СВО, когда у ЕС не получилось согласовать новые санкции перед 24 февраля (годовщиной начала спецоперации на Украине). При этом Евросоюз продлил на год введенные ранее рестрикции и принял ограничительные меры в отношении восьми сотрудников колоний и судей из России.

На той же пресс-конференции Кая Каллас признала, что главам МИД стран Евросоюза не удалось согласовать план финансирования Украины на €90 млрд из-за позиции Венгрии. По ее словам, работа над этой темой будет продолжена.

Помимо этого Каллас рассказала, что передала главам МИД стран Евросоюза свой план с требованиями к России. Первое место в нем занимают призывы к «полному выводу войск» из Украины, Молдавии и Грузии.