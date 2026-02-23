Размер шрифта
Замглавы МИД России осудил ужесточение блокады Кубы

МИД: Россия осуждает ужесточение бесчеловечной блокады Кубы
MFA Russia/Global Look Press

Россия осуждает ужесточение бесчеловечной блокады Кубы. Об заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский в ходе выступления на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве, передает ТАСС.

Дипломат отметил, что последние карательные меры США против Кубы поставили ее на грань энергетического кризиса.

«Решительно осуждаем неправомерные действия в отношении Гаваны и дальнейшее ужесточение бесчеловечной антикубинской блокады, которая продолжается уже почти семь десятилетий», — подчеркнул Любинский.

Агентство Bloomberg сообщало, что Россия направила на Кубу танкер с нефтью в сопровождении эсминца для прорыва блокады, установленной президентом США Дональдом Трампом, на фоне острого топливного кризиса на Острове свободы. Посольство России в Гаване опровергло эту информацию.

Президент Владимир Путин на встрече с главой МИД Кубы назвал ситуацию с блокадой острова неприемлемой, а в российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что Москва готова оказать помощь республике. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России раскрыли, зачем США тайно обратились к внуку Кастро.
 
