Легенда ЦСКА назвал главного спортсмена Олимпиады-2026

Kai Pfaffenbach/Reuters

Директор академии ПФК ЦСКА Олег Корнаухов в интервью «Газете.Ru» назвал норвежского лыжника Йоханнеса Клебо главным спортсменом прошедшей Олимпиады в Италии.

По его словам, скандинав проявил себя на протяжении всего олимпийского цикла на высочайшем уровне.

«Лучший спортсмен Игр? Йоханнес Клебо, безусловно. Он — величайший, показал настоящее мастерство, стал шестикратным золотым медалистом. Выдающийся спортсмен, такие на свет не каждый день появляются», — заявил Корнаухов.

21 февраля Клебо выиграл масс-старт классическим стилем на 50 км на зимних Олимпийских играх — 2026, завоевав 11-ю золотую олимпийскую медаль.

На пьедестале оказались еще два норвежца: серебро выиграл Мартин Нюэнгет, Эмиль Иверсен стал бронзовым призером. Российский лыжник Савелий Коростелев пришел к финишу пятым. Для Клебо эта победа стала шестой на текущих Играх и 11-й в олимпийской карьере. После восьмой золотой награды ОИ сравнялся по количеству золотых наград с рекордсменами зимних Олимпиад — лыжницей Марит Бьорген, биатлонистом Уле-Эйнаром Бьорндаленом и лыжником Бьорном Дэли, а при выигрыше девятой награды установил рекорд по этому показателю, став единоличным лидером.

Ранее вручение Дональду Трампу Премии мира назвали позором.
 
