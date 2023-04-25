Визит Путина еще не подтвержден, а ЮАР уже выходит из-под юрисдикции МУС

Президент ЮАР Рамапоса объявил, что страна намерена выйти из-под юрисдикции Международного уголовного суда. Решение еще не одобрено парламентом. Местные СМИ не связывают это напрямую с ордером МУС на арест Владимира Путина, но отмечают, что в летом в ЮАР пройдет саммит БРИКС, куда может приехать российский президент. В Претории же объяснили свое намерение пристрастностью суда в отношении определенных ситуаций.

Парламент Южноафриканской Республики рассмотрит вопрос выхода из состава Международного уголовного суда (МУС). Об этом заявил президент страны Сирил Рамапоса на пресс-конференции по итогам визита финского коллеги Саули Ниинистё, пишет местное издание Dispatch.

«Правящая партия, АНК, приняла решение о целесообразности выхода Южной Африки из МУС в связи с пристрастностью суда в отношении к определенным ситуациям», — заявил Рамапоса.

По его словам, Претория придерживается позиции, что необходимо обсуждать проблемы несправедливых решений МУС. Однако правящая партия «Африканский национальный конгресс» приняла решение выйти из-под юрисдикции этого органа.

Для окончательного выхода ЮАР из МУС необходимо соответствующее решение парламента страны. АНК обладает большинством в его нижней палате.

Dispatch отмечает, что когда правящая партия принимала решение о выходе из МУС, то не упоминала выданный судом в марте ордер на арест российского президента Владимира Путина. Тем не менее намерение выйти из-под юрисдикции суда может быть напрямую связано с этим событием, поскольку в августе в ЮАР должен пройти саммит БРИКС.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин получил приглашение на саммит, но окончательное решение о его личном участии будет приниматься «ближе к делу». При этом Песков подчеркнул, что Россия в любом случае будет принимать участие в мероприятии.

В начале апреля власти ЮАР сообщали, что готовятся к визиту Путина на саммит. Заместитель министра государственных предприятий республики Обед Бапела, также член АНК, заявлял о позиции партии, что ни один из лидеров стран — членов БРИКС не может быть арестован на территории Южной Африки.

Ордер на арест Путина, а также российского детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала 17 марта. Поводом для этого решения, как заявили представители суда, стало «незаконное перемещение детей» с территорий Украины в Россию, а также информация о последующем их «насильственном усыновлении, русификации и изменению личных данных».

Москва заявляла, что детей вывозили из-под украинских обстрелов, из регионов, в которых ведутся активные боевые действия. Подавляющее большинство из них после бесплатных путевок в оздоровительные лагеря и пребывания в безопасных регионах возвращались к родителям и другим родственникам.

Песков назвал выдачу ордера неприемлемым и подчеркнул, что Россия не признает юрисдикцию МУС и считает все его решения ничтожными с правовой точки зрения.

Международный уголовный суд в Гааге — первый в мире международный орган, занимающийся расследованиями геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности. Он не входит в состав ООН или каких-то других межгосударственных образований. Его юрисдикция действует на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут (на его основе был создан МУС).

Среди стран, не признающих юрисдикцию МУС, — Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.