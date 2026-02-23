Медведев: участники СВО могут поехать в Европу и без виз, как в 1945 году

Участники СВО могут поехать в Европу и без виз, как в 1812-м и 1945 году. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в мессенджере Max.

«Белокурая крыса Кая сказала, что она работает над тем, чтобы сотни тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въехали в Шенгенскую зону. Какая потеря для наших бойцов!» — говорится в публикации.

При этом Медведев добавил, что военные РФ могут въехать туда и без всяких виз, если захотят, как в 1812-м или 1945 году.

23 февраля глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Еврокомиссии работают над тем, чтобы не допустить в Шенгенскую зону сотни тысяч бывших российских военных, участвовавших в конфликте на Украине.

21 февраля Виктор Орбан сообщил о желании ЕС одержать над РФ верх на поле боя. Премьер-министр Венгрии обратил внимание, что Наполеон Бонапарт и Адольф Гитлер в свое время пытались сделать то, что хочет Кая Каллас, однако у них ничего не вышло.

Ранее Медведев заявил, что с Каллас не общаются даже коллеги.