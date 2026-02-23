Фигуристка Трусова показала, как после родов прыгает четверной лутц

Серебряная призерка Олимпийских игр 2022 года Александра Трусова исполнила на тренировке четверной лутц. Соответствующий пост спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале.

«У многих эта неделя началась с выходного, а у меня с тренировки, с четверного лутца», — подписала видеоролик фигуристка.

22 марта 2025 года на соревнованиях «Русский вызов» Трусова, которая выступала со своим мужем Макаром Игнатовым в парном разряде, объявила о беременности. Спортсменка родила сына 6 августа, мальчика назвали Михаилом.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Анне Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов. Первая исполнительница двух, трех, четырех и пяти четверных прыжков в одной программе.

