«Армата» вступает в бой в зоне спецоперации

Российские вооруженные силы начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям ВСУ, рассказали источники СМИ. В танковых боях и атаках боевые машины участия пока не принимали.

«Российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям. В прямых штурмовых действиях они пока не участвовали», — рассказал источник агентства РИА «Новости». По его словам, с конца прошлого года экипажи проходили боевое слаживание на полигонах в одной из народных республик Донбасса.

Революционный прорыв в в танкостроении

Основной танк Т-14 «Армата» разработан в Уральском конструкторском бюро транспортного машиностроения (входит в УВЗ). В июне 2020 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что Т-14 «Армата» прошел обкатку в Сирии. По словам министра, в Сирию эти танки были направлены, «чтобы учесть все нюансы в боевых условиях».

Как ранее писала «Газета.Ru», Т-14 - новейший российский основной танк с необитаемой башней на базе унифицированной гусеничной платформы тяжелой категории (по массе) «Армата». На этой же базе созданы боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

Т-14 является первым в мире танком принципиально новой компоновки с размещением экипажа из трех человек (командир, наводчик-оператор, механик-водитель) в защищенном герметизированном отделении в носовой части корпуса, отдельно от боеприпасов и топлива.

До этого все танки мира имели так называемую «классическую» компоновку, где экипаж размещался в корпусе и башне совместно с боеприпасами и топливными баками, что отрицательно влияет на его выживаемость на поле боя.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Танк Т-14 впервые оснащен унифицированной бортовой информационно-управляющей системой (БИУС) бронетанковой техники. Ключевым в новой системе является принцип сетецентризма и открытой архитектуры.

Главным элементом электронного борта является цифровая сеть обмена информацией, охватывающая все агрегаты, узлы, комплексы и подсистемы. Сеть обеспечивает стандартный интерфейс для подключения к ней абонентов. Абонентами являются электронные блоки, встраиваемые в функциональные узлы, агрегаты, комплексы и подсистемы.

В БИУС в масштабе реального времени выдается информация от всех датчиков, в сети присутствуют команды управления для всех приводов и исполнительных механизмов, а также информация о состоянии всех органов управления. Иначе говоря, в сети есть в цифровом виде все необходимое для контроля и управления танком. Через БИУС в машину интегрированы элементы Единой системы управления тактического звена (ЕСУ ТЗ).

Это позволяет создавать единое разведывательно-информационное поле тактических формирований, объединяющих различные рода войск, например в ротных и батальонных тактических группах (БТГр).

В оснащенных машинами семейства «Армата» БТГр существенно сокращаются циклы боевого управления, резко возрастает эффективность огневого поражения, повышаются возможности тактического маневра.

Танк Т-14 является первым в мире, где применены «стелс-технологии» снижения заметности во всем электромагнитном спектре.

Также на машине установлены комплекс активной защиты (КАЗ) и система постановки завес (СПЗ). КАЗ «Афганит» является единственным в мире, способным эффективно бороться не только с реактивными и ракетными противотанковыми боеприпасами, но и высокоскоростными бронебойными подкалиберными снарядами. Система постановки завес обеспечивает прикрытие машины в автоматическом режиме со всех ракурсов, включая верхнюю полусферу, от боеприпасов с любыми системами наведения, перекрывая весь электромагнитный спектр.

Танк «Армата» комплектуется динамической защитой четвертого поколения «Малахит», которая с высокой вероятностью снимает или полностью парирует пробивное действие кумулятивных и кинетических боеприпасов.

Основное бронирование танка является комбинированным, многослойным, с рациональными углами наклона. В нем применяют самые современные и совершенные броневые материалы.

Самым защищенным местом в танке является капсула экипажа.

Подвижность машины обеспечивает многотопливный дизельный двигатель с различными режимами форсирования мощности. Ходовая часть рассчитана на высокие скорости движения по местности и по дорогам общего пользования. Управление движением, контроль за состоянием двигателя и трансмиссии автоматизированы.

Основу огневой мощи танка составляет 125-мм гладкоствольная пушка 2А82-1М, имеющая в боекомплекте снаряды и управляемые ракеты нового поколения. Система управления огнем танка полностью цифровая. Наводчик-оператор и командир танка не имеют прямого оптического канала, управляя вооружением посредством цифровых интерфейсов. Полностью цифровой баллистический тракт позволяет учитывать и рассчитывать все условия стрельбы автоматически, также автоматически сопровождать выбранные цели. Возможно получение целеуказания о внешних источниках через интерфейс ЕСУ ТЗ и выдача целеуказания в сеть БТГр для поражения целей другими огневыми средствами.

Словом, танк Т-14 обладает всеми необходимыми качествами, чтобы стать одним из самых продаваемых на мировом рынке оружия основным танком.

Нюансы

Есть немало вопросов к двигателю Т-14. Силовая установка «Арматы» выполнена на основе двигателя 12Н360 (также известны обозначения А-85-3А и 2В-12-3А), выпускаемого Челябинским тракторным заводом «ЧТЗ-Уралтрак». Любопытно, что двигатель на несколько лет старше универсальной платформы Т-14. По некоторым данным, такой двигатель создавался еще для перспективного танка «Объект 195» (он же «Черный орел»), однако этот проект по разным причинам не продвинулся дальше испытаний.

Часть специалистов считает двигатель А-85-3А недостаточно доведенным. Есть мнение, что перспективная силовая установка для «Арматы» по характеристикам экономичности, теплоотдаче, ресурсу и т. д. уступает современным зарубежным образцам. И это не устраивает российских военных.

Башня танка Т-14 просто обвешана разного рода датчиками – метеостанцией, прицелами, активной фазированной решеткой, приемными антеннами и антеннами ГЛОНАСС, инфракрасными камерами и прочими многочисленными приборами и оптикой, которые могут быть легко «снесены» очередями из 25-мм и 35-мм пушек боевых бронированных машин вероятного противника. Все это великолепие «Арматы» весьма уязвимо даже от осколков артиллерийских снарядов и огня стрелкового оружия (крупнокалиберных пулеметов).

close 100% РИА Новости

Танк просто начинен электроникой с импортными комплектующими. Сохранит ли она свою работоспособность даже при рикошетировании бронебойного подкалиберного снаряда (т. е. простом ударе), большой вопрос.

Весьма спорно и применение в «Армате» в очередной раз автомата заряжания. В случае его отказа возможно ручное заряжание с потерей скорострельности до 1 выстрела в минуту. Между тем хороший заряжающий может запросто заряжать в танковую пушку 3-4 снаряда в минуту. Так что значительное количество специалистов считает применение автомата заряжания в перспективных танках излишним. В танках западного производства этот механизм не применяется.

Наконец, Т-14 «Армата» в три раза дороже, чем Т-90М, а какого-либо значительного преимущества в выполнении боевых задач у «Арматы» по сравнению с «Прорывом» нет, считают многие специалисты.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что танки Т-14 на платформе «Армата» и БТР «Бумеранг» — очень дорогие модели по сравнению с существующими образцами бронетанкового вооружения.

«Зачем «наводнять» «Арматами» или «Бумерангами» все Вооруженные Силы? У нас танк Т-72 пользуется огромным спросом на рынке, его берут все. По сравнению с «Абрамсами», «Леклерками» и «Леопардами» по цене, эффективности и качеству он значительно их превосходит», - говорил в те времена Юрий Борисов.

Американский ответ «Армате»

Как ранее писала «Газета.Ru», в США разрабатывают высокотехнологичную танковую платформу следующего поколения. Идущая модернизация основного танка американской армии «Абрамс» станет последней, говорят ответственные чиновники Пентагона. Сейчас идет работа над концепцией машины, которая придет ему на замену к 2030-м годам. Новый танк станет легче, получит универсальные снаряды, меняющие свои свойства под конкретную задачу, самые современные датчики и возможность управления беспилотниками из боевого отделения, а его системы будут интегрированы в сети управления для сетецентрической войны.

Автобронетанковый центр по исследованиям, созданию и модернизации боевых бронированных машин сухопутных войск США (Army's Tank Automotive Research, Development and Engineering Center, TARDEC) занят разработкой концепций для будущих высокотехнологичных танковых платформ.

Пока речь идет о первых этапах по созданию новых танков — концептуальной работе и моделированию. До первого образца «в металле» еще далеко, но сухопутные войска США уже сейчас формулируют свои взгляды на будущую машину.

close 100% Танки Т-14 «Армата» на военном параде, посвященном 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве, 9 мая 2022 года Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Предполагается, что новая боевая бронированная машина будет способна обнаруживать и уничтожать более широкий спектр целей, включая беспилотные летательные аппараты, оснащенные лазерным оружием, и даже артиллерийские снаряды противника в полете. Поступить на оснащение вооруженных сил США она должна в 2030-х годах.

В некоторой степени новый танк будет основываться на заделах, созданных бронированными машинами предыдущих поколений.

Появлению нового основного боевого танка будет предшествовать модернизация «Абрамса» до уровня M1A2 SEP v4 (М1А2D) в 2020-х годах.

Это вариант «Абрамса» с существенно расширенными огневыми возможностями. Танк будет оснащен последним поколением различных датчиков с резко увеличенным радиусом действия: лазерным дальномером, видеокамерами, метеорологическими датчиками и лазерными приемниками, предупреждающими о возможном применении по танку оружия противника. Оборудование машин также будет приспособлено для ведения сетецентрических боевых действий, в том числе с передачей данных о применяемых боеприпасах.

К 120-миллиметровой пушке будут поставлены модернизированные многоцелевые снаряды типа AMP (Advanced Multi-Purpose, AMP ammunition), которые будут обладать одновременно контактным взрывателем, взрывателем с задержкой и с возможностью воздушного взрыва, что позволит оператору, не перезаряжая орудие, выбрать наиболее подходящий тип детонации для поражения конкретного типа целей - пехоты, бронетехники или сооружений.

Разработчики утверждают, что «Абрамс», доведенный до уровня v4, будет намного более совершенным танком, чем первые образцы этой боевой машины, поступившие в войска несколько десятилетий назад. Тем не менее существующая платформа «Абрамса» вряд ли сможет быть обновлена еще раз. Предыдущий вариант и без того достиг веса 66,8 тонн.