Представители США и России обсудили в Женеве контроль над ядерными вооружениями

Reuters: США и Россия обсудили в Женеве контроль над ядерными вооружениями
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

В Женеве представители Соединенных Штатов провели встречу с российской делегацией, положив начало консультациям о создании возможного многостороннего договора по контролю над ядерными вооружениями. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Госдепартамента.

Американская сторона намерена продолжить этот цикл переговоров и уже 24 февраля планирует встречу с делегацией из Китая. До этого Вашингтон успешно завершил аналогичные двусторонние обсуждения с Великобританией и Францией. В Госдепе подчеркивают, что вынос вопроса на уровень всех пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН является логичным развитием процесса.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), являвшийся последним международно-правовым механизмом, регулирующим развертывание ядерного оружия, завершил свое действие 5 февраля. Это произошло по инициативе США, которые отказались от его продления. Американская сторона предлагала включить в это соглашение Китай, однако, как подчеркнул постпред РФ в Женеве Геннадий Гатилов, если США действительно хотят привлечь Китай к многостороннему диалогу по контролю над ядерным вооружениями, то необходимо также учитывать участие союзников США по НАТО — Великобритании и Франции.

Ранее в США рассказали о ядерных испытаниях России и Китая.
 
