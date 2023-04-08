Военная операция на Украине. День 409-й

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина никому не нужна, поэтому она исчезнет и ее не будет на планете.
После начала бюджетного года с его огромным дефицитом ситуация с доходами и расходами бюджета стабилизировалась к марту. Небольшой профицит бюджета в марте сократил накопленный за первый квартал дефицит до 2,4 трлн рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Минфина.
Дефицит федерального бюджета в 2022 году достиг 3,3 трлн рублей (2,3% ВВП) и оказался одним из крупнейших в истории России.
Указ Владимира Зеленского о создании 19 военных администраций на территории России является очередной пиар-акцией, он направлен на запугивание населения Запорожской области, заявил нашему ТАСС председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Среди них, естественно, и Энергодар, Бердянский, Мелитопольский, Пологовский районы. С таким же успехом он может своим указом создать администрацию Владивостока или Рязани», — добавил Рогов.
7 апреля офис президента Украины опубликовал указ о создании на территории Запорожской области 19 военных администраций.
Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной в настоящее время.
«Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова вступить в конструктивные переговоры», — сказал он в интервью медиагруппе Funke, отвечая на вопрос о возможности мирных переговоров между Москвой и Киевом. Целью, по его словам, «должен быть справедливый и прочный мир».
«Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой, и я это понимаю, но, если это равносильно фактической ратификации захвата Россией значительной украинской территории, это не будет справедливым и прочным миром. Россия могла бы перегруппировать свои войска и снова атаковать через некоторое время», — утверждал госсекретарь США.
The Times рассказала о провальной попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС в октябре 2022 года. По данным газеты, подразделение ВСУ численностью более 600 военнослужащих из элитных подразделений принимала участие в операции по захвату ЗАЭС 19 октября прошлого года, которая закончилась неудачей для Киева. Как сообщила британская газета, украинские военные пытались высадиться на левый берег реки Днепр, для десанта были задействованы более 30 лодок.
«Россияне построили очень густую оборону, они все заминировали, — сказал один из украинских офицеров. — При нашем приближении они даже подогнали танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо по воде». При этом украинская сторона, как подчеркнула The Times, пыталась нанести удар по позициям подразделений ВС РФ на левом берегу Днепра с помощью РСЗО HIMARS.
Киев официально ранее не признавал факт атаки на крупнейшую в Европе АЭС, однако представители украинских спецслужб, в том числе военной разведки, и ВМС рассказали газете подробности попытки захвата станции. Газета отметила, что из-за массированного обстрела со стороны ВС РФ основная группировка украинских военнослужащих не смогла высадиться на левом берегу Днепра. Небольшая группа военных ВСУ, которая все же добралась до берега, вступила в трехчасовую перестрелку с российскими военнослужащими на окраине Энергодара.
Новая партия американских секретных документов по Украине утекла в Сеть, сообщила газета The New York Times. Помимо этого, по данным NYT, в социальных сетях, в том числе в Twitter, также появились американские секретные документы по Ближнему Востоку и Китаю. Всего, указывает издание, в Сети оказалось более 100 документов. На некоторых из бумаг стоит маркировка о том, что их содержание не должно стать известным представителям какой-либо другой страны.
Один из представителей разведсообщества охарактеризовал утечку как «кошмар для «Пяти глаз» (разведывательного альянса, в который входят США, Австралия, Канада и Новая Зеландия)». Один из документов, как отмечает The New York Times, является картой с расстановкой сил вокруг Артемовска (Бахмута).
Заявления Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию на Украине:
◾️ Киев готовит масштабную информационную акцию, чтобы дискредитировать Россию на международной арене;
◾️ Спецслужбам Украины поручено опубликовать фальшивые радиоперехваты якобы обсуждения военными РФ подготовки к применению «химического оружия»;
◾️ Киевский режим готовит провокацию в Сумской области, имитирующую применение ВС РФ артиллерийских боеприпасов с отравляющими веществами;
◾️ Украина с помощью планируемой провокации рассчитывает развернуть в западных СМИ кампанию по дискредитации РФ, попытаться инициировать заседание Совбеза ООН для обвинения России;
◾️ В Сумскую область доставлены отравляющие вещества, чтобы западные эксперты зафиксировали применение ВС России «химического оружия».