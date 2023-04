Военная операция на Украине. День 409-й

Госсекретарь США Энтони Блинкен исключил возможность скорых переговоров между Россией и Украиной о прекращении огня. Минобороны РФ заявило о планах Украины обвинить Россию в применении химоружия. Новая партия американских секретных документов по Украине появилась в Сети, сообщила газета The New York Times. Британская The Times рассказала подробности о попытке ВСУ высадить десант у Запорожской АЭС в октябре 2022 года. «Газета.Ru» ведет хронику событий.