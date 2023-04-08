Военная операция на Украине. День 409-й

8:07

The Times рассказала о провальной попытке ВСУ захватить Запорожскую АЭС в октябре 2022 года. По данным газеты, подразделение ВСУ численностью более 600 военнослужащих из элитных подразделений принимала участие в операции по захвату ЗАЭС 19 октября прошлого года, которая закончилась неудачей для Киева. Как сообщила британская газета, украинские военные пытались высадиться на левый берег реки Днепр, для десанта были задействованы более 30 лодок.

«Россияне построили очень густую оборону, они все заминировали, — сказал один из украинских офицеров. — При нашем приближении они даже подогнали танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо по воде». При этом украинская сторона, как подчеркнула The Times, пыталась нанести удар по позициям подразделений ВС РФ на левом берегу Днепра с помощью РСЗО HIMARS.

Киев официально ранее не признавал факт атаки на крупнейшую в Европе АЭС, однако представители украинских спецслужб, в том числе военной разведки, и ВМС рассказали газете подробности попытки захвата станции. Газета отметила, что из-за массированного обстрела со стороны ВС РФ основная группировка украинских военнослужащих не смогла высадиться на левом берегу Днепра. Небольшая группа военных ВСУ, которая все же добралась до берега, вступила в трехчасовую перестрелку с российскими военнослужащими на окраине Энергодара.