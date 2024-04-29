в Тбилиси завершился митинг против закона об иноагентах

Митинг против закона об иноагентах завершилась у здания парламента в Тбилиси. Об этом сообщаетТАСС.

По данным журналистов, участники акции протеста приняли решение разойтись после того, как прилегающую к парламенту территорию покинули последние подразделения спецназа. Часть митингующих, оставшиеся у законодательного органа, после снятия оцепления, прошлись вокруг здания парламента, после чего стали расходиться.

Отмечается, что наряды полиции остались на проспекте Руставели у парадного входа в парламент.

До этого сообщалось, что грузинская полиция применила перцовый газ против митингующих в центре Тбилиси.

Участники митинга против принятия закона об иноагентах попытались прорваться к сцене, установленной у здания парламента для сторонников правящей партии «Грузинская мечта». Полиция воспрепятствовала этому, после чего начались столкновения. Полицейские использовали перцовый газ.

Незадолго до этого перед парламентом появился спецназ в шлемах, противогазах и с щитами. Также была замечена специальная техника, в том числе водометные машины.

Ранее сообщалось, что журналистка грузинского телеканала «Имеди» Лана Погосова пострадала в гуще потасовок в Тбилиси.