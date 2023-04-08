Зеленский заявил о «безальтернативности» возвращения Крыма под контроль Киева

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе совместного ужина с военными-мусульманами, дипломатами и крымскотатарскими активистами, что возвращение Крыма под контроль Киева — «безальтернативный» вариант «для Украины и всего мира». Он добавил, что переход полуострова обратно под украинский контроль также «нужен для порядка в мире, основанном на уставе ООН». Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что согласие на мирные переговоры для Зеленского станет «политической смертью».

Возвращение Крыма под власть Украины – это «безальтернативный» вариант не только для Киева, но и для «всего мира». Такое мнение выразил президент Украины Владимир Зеленский в ходе Ифтара – ужина у мусульман в священный месяц Рамадан, передает «Укринформ».

В церемонии участвовали солдаты-мусульмане ВСУ, представители дипломатического корпуса и члены Меджлиса крымскотатарского народа (организация запрещена в России).

Зеленский подчеркнул, что уверен в «деоккупации» Крыма и его переходе в состав Украины. По его мнению, это нужно «для порядка в мире, основанном на конвенциях и уставе ООН, а не на уголовных привычках, которые РФ пытается распространить».

Кроме того, Зеленский обвинил Россию в «попытке взять Украину и другие народы цивилизованной Европы в рабство» и репрессиях «против украинской и крымскотатарской свободы».

По его словам, украинские власти «вернутся в Крым, и тогда в мир вернется покой», а «все остальное может только разжечь жажду России воевать».

В августе 2022 года Зеленский заявлял, что Украина «вернет Крым любыми средствами, которые сочтет правильными».

«Необходимо освободить Крым. Это будет реанимация мирового правопорядка. Мы вернем Крым любыми средствами, которые сочтем правильными, не консультируясь с другими странами», — сказал украинский президент.

Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выразил мнение, что уступки Москве будут для Зеленского политическим приговором.

«Если кто-то хочет политического убийства нашего президента, он может это [дипломатическое урегулирование конфликта] предложить. Задание по ликвидации Владимира Зеленского Российская Федерация не сняла с повестки дня. У них не получилось физической ликвидации главы украинского государства, поэтому сейчас они постараются заниматься политической ликвидацией», — сказал Данилов.

При этом 5 апреля в интервью британской газете The Financial Times заместитель главы офиса украинского президента Андрей Сибига заявил, что Киев готов обсуждать с российской стороной статус Крыма, когда ВСУ подойдут к границам полуострова.

«Если нам удастся достичь наших стратегических целей на поле боя и когда мы будем на административной границе с Крымом, мы готовы открыть дипломатическую страницу для обсуждения этого вопроса», — сказал чиновник.

Российские власти от публичного обсуждения судьбы Крыма отказываются. Любые переговоры с Украиной по статусу Крыма исключены, заявил РИА Новости депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«Их [властей Украины] самоуверенность и наглость поражает. Им стоит думать о сохранении границ оставшейся части Украины. Переговоры по статусу Крыма исключены. Россия не торгует своими людьми и территориями», — сказал Шеремет.

По его словам, попытки украинской армии «посягнуть на российские территории получат сокрушительный удар».