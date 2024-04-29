США сбили несколько БПЛА над Красным морем

В Центральном командовании ВС США (СЕНТКОМ) заявили, что американские военные в воскресенье сбили пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Красным морем. Об этом сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что беспилотники были сбиты в промежутке между 1:48 и 2:27 (совпадает с мск).

По словам СЕНТКОМ, «было установлено, что БПЛА представляли непосредственную угрозу США, [морской] коалиции и торговым судам в регионе.

До этого стало известно, что хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» в Йемене собираются расширить масштабы своих операций против израильских, американских и британских кораблей в Красном море.

Член политбюро движения Мухаммад аль-Бухейти заявил, что вооруженные силы группировки изучают новые варианты для расширения масштабов своих операций, чтобы оказать еще большее давление на Израиль и его западных союзников. Он добавил, что атаки в Индийском океане будут расширяться по мере развития ракетного и воздушного потенциала.т

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.