«Солдаты ВСУ бродят по заминированным полям в поисках брошенных боеприпасов»

ВСУ уже долгое время испытывают серьезный дефицит артиллерийских снарядов — в первую очередь, для советских орудий. Как сообщает The Washington Post, украинские военные вынуждены экономить, тщательно выбирать цели и даже ходить по минным полям, чтобы собрать неразорвавшиеся российские боеприпасы. На востоке Украины появились кустарные производства, использующие 3D-принтеры для создания альтернативных снарядов.

Украинская армия столкнулась с острой нехваткой боеприпасов, в первую очередь, для артиллерии. Об этом пишет американская The Washington Post. Автор материала так описывает увиденную в зоне боевых действий ситуацию:

«Осталось всего 14 снарядов — свидетельство критической нехватки боеприпасов, из-за которой украинцы пытаются найти способы сохранить запасы до тех пор, пока их западные союзники не смогут произвести или закупить больше».

Как пишет издание, боеприпасы стали крайне ценным ресурсом во время продолжающихся уже год артиллерийских дуэлей. И та сторона, которая лучше сохранит их или сэкономит, может переломить ситуацию на поле боя.

По данным WP, артиллерийский взвод 59-й мотострелковой бригады на востоке Украины ранее выпускал более 20–30 снарядов в день из советской гаубицы. Теперь они обычно стреляют один или два раза или вообще не ведут огонь.

Украинский военный чиновник на условиях анонимности сообщил газете, что в среднем ВСУ выпускают около 7700 артиллерийских снарядов ежедневно, или — по одному каждые шесть секунд. Россия, по его словам, тоже сталкивается с дефицитом боеприпасов. Но интенсивность ее огня примерно втрое выше.

Чтобы экономить боеприпасы, ВСУ вынуждены более тщательно выбирать цели: сейчас артиллерия работает преимущественно по российской бронетехнике, а не по небольшим скоплениям живой силы ВС РФ.

«В подпольных мастерских на востоке Украины солдаты используют 3D-принтеры и перерабатывают неразорвавшиеся снаряды для создания альтернативных боеприпасов», — сообщает WP.

Издание отмечает, что дефицит снарядов для артиллерии советского производства образовался уже давно, поскольку таких орудий у Украины большое количество. При этом недостатка в 155-мм боеприпасов для западных артустановок сейчас нет. Но и самих таких установок у ВСУ ограниченное количество, поэтому поддерживать темп стрельбы трудно.

Бывшие советские республики, у которых есть запасы 122-мм и 152-мм снарядов, не решаются их поставлять Киеву. Кроме того, несколько бывших стран Варшавского договора имеют мощности для производства снарядов. Но их не хватит, чтобы обеспечить Украину нужным количеством боеприпасов.

Газета также рассказывает, что некоторые западные союзники тайно закупают советские боеприпасы для Украины, чтобы не было последствий для продавца. По словам беседовавшего с WP артиллериста, из-за таких хаотичных поставок одно и то же орудие может стрелять снарядами из разных стран. И они ведут себя по-своему, что негативно отражается на точности.

Еще одним способом пополнить запасы является их поиск на поле боя. Но иногда он бывает опасным для украинских военных.

«В районах, где российские войска отступили, солдаты бродят по заминированным полям и лесам в поисках брошенных боеприпасов. Одна такая группа, которая переправляла снаряды в 59-ю бригаду, недавно наткнулась на неразорвавшийся снаряд», — рассказывает издание.

По словам артиллериста ВСУ, имеющиеся у него 14 снарядов поступили из российских запасов, которые ВС РФ оставили во время выхода из правобережной части Херсона в ноябре прошлого года.

«Украинцы могли придержать часть боеприпасов для запланированного весеннего контрнаступления. Солдаты в полевых условиях сказали, что имеющихся у них сейчас запасов достаточно для отражения ежедневных атак, но не для наступления», — говорится в публикации.

Военный аналитик Института исследований внешней политики Роб Ли считает, что затяжное противостояние играет на руку России именно из-за больших запасов боеприпасов.

«Это, в конечном счете, артиллерийская война. Поэтому та сторона, у которой больше артиллерийских снарядов или которая может их больше производить и поддерживать в долгосрочной перспективе эти производственные мощности, будет иметь значительное преимущество», — объяснил эксперт.