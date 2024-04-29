Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что его шестнадцатилетний сын Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина.
«…По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС», — говорится в публикации.
Глава региона добавил, что Адам тесно знаком с деятельностью этого университета, поэтому отлично справится с возложенными обязанностями.
В декабре прошлого года сообщалось, что Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского.
В феврале Адам Кадыров получил медаль на соревнованиях команд спецназа в ОАЭ, в которых не участвовал.
До этого депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов назвал создание детской версии чеченского батальона «Ахмат» важной и полезной инициативой.
Ранее в Грозном наказали сотрудников СИЗО, где сын Кадырова избил поджигателя Корана.