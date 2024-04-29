Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа

Кадыров назначил своего сына Адама куратором Российского университета спецназа

close
100%
dustum/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что его шестнадцатилетний сын Адам Кадыров назначен куратором Российского университета спецназа (РУС) имени Владимира Путина.

«…По просьбе дорогого БРАТА, руководителя РУС Байбетара Вайханова, я принял решение назначить Адама Кадырова куратором РУС», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что Адам тесно знаком с деятельностью этого университета, поэтому отлично справится с возложенными обязанностями.

В декабре прошлого года сообщалось, что Адам Кадыров стал куратором батальона имени Байсангура Беноевского.

В феврале Адам Кадыров получил медаль на соревнованиях команд спецназа в ОАЭ, в которых не участвовал.

До этого депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов назвал создание детской версии чеченского батальона «Ахмат» важной и полезной инициативой.

Ранее в Грозном наказали сотрудников СИЗО, где сын Кадырова избил поджигателя Корана.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами