Россияне стали больше, чем раньше, ждать путешествий

Для половины россиян отправление в путешествие — это возможность отдохнуть и расслабиться. Треть ждет от поездки психологической разгрузки. Это показало исследование Calltouch, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

За последние два года отношение людей к туристическим поездкам сильно изменилось. Во время пандемии они были лишены возможности путешествовать, затем появились ограничения на въезд в некоторые страны, стало сложнее получить визу. Поэтому россияне стали больше, чем раньше, ждать поездок. Об этом рассказали 24% опрошенных.

Однако результаты опроса показали, что есть и обратная тенденция. Так, 24% опрошенных сказали, что они совсем перестали совершать турпоездки, 14% отметили появление тревожности перед путешествиями, в том числе и из-за страха летать.

Половина россиян теперь ждет от путешествий просто отдыха и расслабления. Также в топ ожиданий вошли получение вдохновения и новых впечатлений (41%), психологическая разгрузка (33%), исследование местных культур (13%) и истории (9%). Нестабильная ситуация последних лет у многих вызывает неуверенность в будущем, поэтому люди стремятся отвлечься, посетить как можно больше новых интересных мест (14%). При этом 17% опрошенных рассказали, что расстраиваются возвращению из отпуска. Почти для каждого четвертого россиянина путешествие — это возможность побыть с семьей. Еще 13% уезжают в туристические поездки, чтобы, напротив, отдохнуть от семьи и быта.

Основным драйвером развития туристической области в последние годы стал внутренний туризм. Так, по данным Росстата, за январь — февраль 2024 года внутренний турпоток вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Среди самых популярных направлений — Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, также растет интерес людей к поездкам на Северный Кавказ, Дальний Восток. В туристическую отрасль вовлекаются регионы, которые еще недавно не ассоциировались с туризмом, — например, Заполярье. В топ-3 самых популярных зарубежных направлений вошли Абхазия, Турция, Казахстан. Растет число поездок в ОАЭ, Египет, Грузию.

Самым популярным видом туризма среди россиян стали оздоровительные туры. Их выбирает почти половина опрошенных (48%). Также популярны у россиян туры-сюрпризы, когда при покупке тура человек не знает, куда и с кем он поедет (16%), поездки со случайной группой по интересам (14%), пешие туристические походы и экотуры (по 12%). Растет интерес и к необычным путешествиям: например, 10% туристов хотели бы отправиться в тур в малоизвестное место с местным проводником. Такие проводники водят небольшие группы путешественников туда, куда невозможно попасть самостоятельно или в рамках обычной поездки с гидом.

За последние два года туристические агентства усилили свое продвижение на рынке. По данным Calltouch, в феврале текущего года количество обращений в турагентства Москвы выросло на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом треть посетителей приходят из поисковых систем, 20% — увидев рекламу, а 17% — из геосервисов.

«Также мы видим увеличение конверсии по брендовым запросам, когда люди ищут не направление или выгодное предложение от разных агентств, а конкретную туристическую компанию, которой они готовы доверить свой отпуск. С учетом этого можно порекомендовать турагентствам использовать охватную рекламу. Она не дает мгновенных продаж, но приводит покупателей, которые доверяют компании и готовы приобрести тур. Нужно работать и с имеющейся клиентской базой, даже если человек обратился, но ничего не купил, с ним необходимо повторно связываться. Привлечение таких клиентов обходится намного дешевле», — прокомментировал Артур Саркисян, эксперт Callday.Tourism.

За последние два года россияне стали более самостоятельными в планировании своего отпуска. Так, большинство (60%) сами выбирают направление, планируют путешествие, бронируют отели. Это ведет к росту популярности онлайн-площадок и мобильных приложений. Их используют при планировании путешествия 14 и 12% туристов соответственно. Однако многие путешественники по-прежнему предпочитают обращаться в туристическое агентство (25%) или к знакомому турагенту (12%).

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