«Из чемоданов что-то течет»: россиянин рассказал о багаже, вернувшемся после потопа в Дубае

Россиянин Михаил, вернувшийся в Москву из ОАЭ после потопа в Дубае, около недели не мог получить потерянный авиакомпанией багаж в аэропорту Домодедово. Мужчина рассказал «Газете.Ru», что в такой ситуации оказались многие пассажиры. Аэропорт до сих пор не справляется с количеством багажа, который пока возвращают владельцам.

«Мы должны были 18 апреля вылететь из Дубая [авиакомпанией] Emirates. Наш рейс отменили, багаж потерялся в Дубае. Мы улетели только 22 апреля. По прилете смогли получить два из пяти чемоданов в аэропорту Домодедово, а остальные три получали в течение примерно пяти дней. Позавчера получили последний. Какие-то привезли домой, какие-то получил в Домодедово. Аэропорт, конечно, перегружен, явно не справляется с тем объемом задач, который перед ним стоит. Потому что ситуация нештатная. Кому подтвердили, что багаж уже обработан и могут выдать, — где-то около трех часов занимает. Потому что там один парень приходит, собирает талончики, уходит и часа через три выносит чемоданы», — рассказал Михаил.

Мужчина отметил, что не заметил в зоне выдачи мокрого багажа или неприятного запаха из-за сырых вещей.

«Я заходил в зону потерянных вещей — никакой вони там не стоит. Мокрых чемоданов нет. У нас синий был чемодан — стал светло-голубой. Выгорел. Явно он выгорел в Дубае, потому что они там на протяжении трех дней стояли на улице на территории аэропорта под палящим солнцем. Я видел в зоне потерянных багажей 1-2 багажа, откуда течет что-то. Люди, может, какие-то экзотические фрукты везли, и они просто не выдержали. Но чемоданы сухие, не мокрые, запаха никакого нет», — подчеркнул он.

До этого Telegram-канал Baza писал, что в зоне прилета аэропорта Домодедово находятся сотни чемоданов, потерянных во время переноса или отмены рейсов из Дубая в Москву. Очевидцы отмечают, что багаж промок из-за потопа в эмирате и вещи, находящиеся в чемоданах несколько недель, начали пахнуть гнилью. Некоторые пассажиры не могут получить свои чемоданы из-за путаницы в регистрации багажа при обмене билетов.

16 апреля сильнейшие дожди обрушились на ОАЭ, приведя к серьезным наводнениям в некоторых населенных пунктах. Затопило и крупнейший город страны — Дубай. Аэропорт Дубая отменил или перенаправил в другие города десятки рейсов.

Ранее застрявшая в аэропорту Дубая россиянка рассказала об отсутствии помощи.