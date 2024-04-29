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Психолог не рекомендовала злоупотреблять алкоголем в последние дни длинных выходных

Психолог Яушева: не нужно употреблять алкоголь в последние дни длинных выходных

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Shutterstock

Клинический психолог Дарья Яушева посоветовала не злоупотреблять алкоголем перед возвращением к работе после длинных майских выходных. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Яушевой, полезно соблюдать примерный режим и за пару дней до возвращения к работе следует снова начать ложиться в такое время, чтобы можно было высыпаться. Кроме того, не стоит в последние дни отдыха злоупотреблять алкоголем, так как это негативно скажется на самочувствии. Алкоголь, скорее, является не релаксантом, а депрессантом, поэтому в его применении полезна умеренность.

Психолог также рекомендовала настроить себя на то, что возвращение к работе, возможно, окажется не таким простым.

До этого сообщалось, почти половина — 49% — россиян в майские праздники останутся дома. Исследование также показало, что 75% опрошенных собираются отмечать «майские» с семьей.

27 апреля психолог заявила, что для отдыха не подходит смена деятельности.

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