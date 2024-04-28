«Подозрение в связи с ФБК»*. В Мурманской области арестовали журналиста Associated Press В Мурманской области арестован сотрудничавший с AP журналист Сергей Карелин

Associated Press сообщило об аресте своего сотрудника — российского журналиста Сергея Карелина. Суд в Мурманской области отправил его под стражу на два месяца. Карелина обвинили в участии в экстремистском сообществе. По информации агентства, дело на журналиста завели из-за подозрений в подготовке материалов для YouTube-канала «Фонда борьбы с коррупцией» Навального. Карелину грозит до шести лет лишения свободы. Это как минимум третий журналист, арестованный из-за связи с ФБК.

Арест журналиста AP

В Мурманской области суд на два месяца арестовал работавшего на американское информагентство Associated Press (AP) российского журналиста Сергея Карелина, сообщается на сайте издания.

Как заявили в информагентстве, журналисту вменяют участие в экстремистском сообществе (часть 2 статьи 282.1.) Карелина обвиняют в подготовке материалов для YouTube-канала «Фонда борьбы с коррупцией» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), созданного Алексеем Навальным.

Журналисту грозит от двух до шести лет лишения свободы. Известно, что его задержали 26 апреля и арестовали днем позднее. Согласно данным агентства, репортер останется под стражей до начала судебного разбирательства. Карелин обвинения отверг.

В Associated Press выразили сильное беспокойство по поводу задержания своего сотрудника, в настоящее время агентство занимается поиском дополнительной информации по этом вопросу.

Также Associated Press пишет, что 26 апреля задержали журналиста Forbes Сергея Мингазова. Его отправили под домашний арест по делу о распространении ложных сведений о ВС РФ (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

По информации газеты The Guardian, 41-летний Карелин — гражданин России и Израиля. Он работал оператором Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) (DW, организация включена Минюстом в список иноагентов), пока телеканалу не запретили вещание в феврале 2022 года.

AP связывает арест Карелина с помещением под стражу журналиста Константина Габова, работавшего с DW и агентством Reuters.

Константин Габов

Продюсера новостной службы Reuters Габова арестовали накануне на два месяца — до 27 июля — по делу об участии в экстремистском сообществе. Reuters решение суда об аресте своего сотрудника не комментировал.

По данным следствия, журналист участвовал в подготовке фото и видеоматериалов для YouTube-канала соратников Навального, который используют для публикации материалов ФБК. Габов тоже вину не признал.

По информации Telegram-канала «Осторожно, новости», в 2022 году Габов работал на телеканале «Белсат», который вещает из Польши. В 2021 году МВД Белоруссии признало интернет-ресурсы «Белсата» экстремистским формированием. До этого журналист работал на российские телеканалы «Мир» и «Москва 24».

Антонина Кравцова (Фаворская)

29 марта адвокат Сергей Сирош сообщил, что Басманный районный суд Москвы арестовал журналистку издания Sota Vision (организация включена Минюстом в список иноагентов) Антонину Кравцову (Фаворскую) по делу о связях с ФБК. Суд назначил ей меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 28 мая.

Сама она на суде об избрании меры пресечения назвала обвинения в ее адрес абсурдными. Также журналистка сообщила, что при обыске у нее дома изъяли «четыре резиновых уточки». Заседание проходило в закрытом режиме, хотя подсудимая требовала провести его в присутствии СМИ.

По версии следствия, Фаворская тоже работала для YouTube-канала соратников Навального: искала материал, снимала и монтировала видеоролики. Бывшая пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш (признана в РФ иностранным агентом) заявила, что Кравцова никогда ничего не публиковала для ФБК.