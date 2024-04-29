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В КНДР заявили, что США на Украине ждет поражение

Представитель Минобороны КНДР: США на Украине ждет поражение, эти вопрос времени

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Виталий Аньков/РИА Новости

США на Украине ждет поражение, и это лишь вопрос времени, так как победить армию России не смогут никакие сверхсовременные вооружения. Такими словами начальник департамента военных внешних дел Министерства обороны КНДР прокомментировал сообщения о поставках Украине американских ракет ATACMS, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По словам военного, подходы США являются подстрекательством к эскалации конфликта и попыткой любой ценой изменить ситуацию на Украине. Он добавил, что Вашингтон втайне поставлял Киеву дальнобойные ракеты, что вызывает тревогу и озабоченность международного сообщества.

«Поставляемые США дальнобойные ракеты ни в коем случае не изменят ситуацию. Мир увидит поражение Вашингтона в войне на Украине. Это вопрос времени», — добавил представитель Минобороны КНДР.

До этого газета Washington Post писала, что Соединенные Штаты после предоставления пакета помощи Киеву на сумму в $61 млрд ожидают от Вооруженных сил Украины решения проблем с личным составом и обороной украинской армии.

Ранее экс-разведчик США рассказал о бесперспективности применения ракет ATACMS на Украине.

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