Стало известно о гибели боевиков, которые напали на пост ДПС в Карачаево-Черкесии

В результате нападения на пост ДПС в Карачаево-Черкесии погибли три боевика и один полицейский. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Также по данным этого СМИ, два полицейских и один сотрудник ОМОН получили ранения. Ранее сообщалось об одном убитом и четверых раненых правоохранителях.

Предварительно установлено, что нападавшие на пост ДПС были теми же боевиками, которые атаковали сотрудников полиции 21 апреля в Карачаевске во время обхода территории рынка. Тогда два правоохранителя погибли, а один был ранен.

До этого сообщалось, что в ингушском городе Карабулаке правоохранители устранили шестерых вооруженных лиц, оказавших им сопротивление при обыске квартиры в рамках операции по розыску участников незаконного вооруженного формирования. Вечером 2 марта они забаррикадировались в квартире и открыли огонь по силовикам. Операция продолжалась всю ночь.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), боевики планировали резонансные теракты.

Ранее трое полицейских погибли и семь пострадали при перестрелке в Ингушетии.