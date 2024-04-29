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Первый министр Шотландии может уйти в отставку в понедельник

Times: первый министр Шотландии может уйти в отставку 29 апреля

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Russell Cheyne/Reuters

Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Хамза Юсаф в понедельник может покинуть свой пост. Об этом сообщает газета Times со ссылкой на источники.

Неназванный близкий друг политика подчеркнул, что Юсаф знает, что лучше для страны и партии, а также пришло время для кого-то другого.

Издание подчеркивает, что Юсаф на выходных решил, что не сможет пережить предстоящий вотум недоверия.

В публикации подчеркивается, что ШНП накануне потеряла большинство в местном парламенте, после того как Юсаф объявил о разрыве коалиционного соглашения с Шотландской партией зеленых.

До этого лидер Шотландской национальной партии и первый министр Шотландии Хамза Юсаф заявил, что страна готова присоединиться к ЕС в случае выхода из состава Великобритании.

Политик отметил, что Шотландии будет относительно просто вернуться в ЕС по стандартной процедуре вступления, поскольку она десятилетиями жила в соответствии с нормами и правилами объединения. По словам Юсафа, Шотландия была «вырвана» из ЕС, несмотря на то, что большинство шотландцев (62%) проголосовали против Брекзита в 2016 году.

Ранее опрос показал отношение британцев к выходу из Евросоюза

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