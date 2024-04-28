«Родиной не торгуем». Захарова исключила обмен территорий Украины на активы РФ

Захарова заявила, что Россия не отдаст новые регионы в обмен на возвращение замороженных активов. Так она прокомментировала публикацию WSJ об идее Германии оставить активы РФ неизъятыми, чтобы они стали рычагом давления на переговорах о прекращении российско-украинского конфликта или возвращении Украине территорий. Берлин также может не поддерживать конфискацию, поскольку опасается спровоцировать новые иски за преступления нацистов времен Второй мировой.

Комментарий Захаровой

Россия не уступит Украине территории в обмен на возврат активов, которые заморозили западные страны, отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова на публикацию в The Wall Street Journal (WSJ) о замысле Германии использовать эти активы в качестве рычага давления на Москву.

«Активы на территории не меняются. Родиной не торгуем. Российские активы должны остаться неприкосновенными, так как иначе на западное воровство последует жесткий ответ. И многие это на Западе уже поняли. Жаль, что не все», — отметила она.

Иски и давление

Как написала в воскресенье WSJ, власти Германии выступили против изъятия российских активов, замороженных за рубежом. Такую позицию страна заняла, поскольку опасается, что использование этих активов может спровоцировать новые иски против Берлина за преступления нацистов времен Второй мировой войны.

«Призрак Второй мировой войны преследует попытки Запада захватить российские активы. Берлин стал одним из самых яростных противников возглавляемых США попыток реквизировать часть из почти $300 млрд активов российского Центрального банка. Германия опасается, что изъятие, а не замораживание этих средств может создать прецедент и спровоцировать новые иски против них за преступления времен Второй мировой войны», — сказано в сообщении издания.

Как пишет WSJ, немецкая сторона утверждает, что выплатила репарации странам, пострадавшим от действий немецкой фашистской армии. Но, отмечает издание, в Польше, Греции и Италии в последнее время все чаще стали поднимать тему дополнительных выплат.

Другая причина — по мнению немецких властей, замороженные российские активы необходимо оставить в неприкосновенности для использования как рычага давления на переговорах по поводу завершения российского-украинского конфликта, а также для давления на Россию, чтобы она отдала Украине свои новые регионы.

Еще одна причина — на территории России остаются 272 немецкие компании, и в Берлине опасаются, что такое решение может им навредить.

Решения по изъятию

Как подчеркивают авторы, такая позиция Берлина угрожает воплощению инициативы об изъятии замороженных российских активов. ЕС в феврале одобрили инициативу, согласно которой использовать можно не сами активы, а полученные от них доходы. 90% от этих денег хотят пустить на закупку оружия для ВСУ, еще 10% — на восстановление инфраструктуры страны. На этой неделе Байден подписал принятый закон о военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, который в том числе позволяет конфисковать замороженные в стране российские активы для последующего финансирования ВСУ.

В том числе ЕС, США, Япония и Австралия заморозили активы России на сумму около $300 млрд на фоне проведения спецоперации России на Украине. Из этих денег примерно $5-6 млрд — в США.

На фоне одобрения палатой представителей закона о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что этот законопроект в случае принятия станет предметом судебных разбирательств.

Он отметил, что Москва уже не раз комментировала разработку данного документа. По словам представителя Кремля, руководство страны крайне негативно относится к этой законодательной инициативе и считает ее опасным прецедентом.