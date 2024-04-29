Полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works заявил, что активное наступление российских войск может привести к тому, что Украина лишится всех городов, кроме Киева.

«Чем дольше мы упорствуем в вопросе поддержки Украины, когда она явно проигрывает, тем больше вероятность того, что от нее не останется ничего, кроме Киева, где сидит президент Владимир Зеленский», — сказал он.

Эксперт добавил, что при нынешних темпах сражений Россия скоро сможет взять под контроль Одессу.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что после завершения специальной военной операции Одесса окажется под контролем России.

Ээксперт из американского Института изучения войны Джордж Баррос сказал, что Вооруженные силы России грамотно оказывают давление на украинские войска, ВС РФ сводят на нет те силы, которые могли бы принять участие в новом контрнаступлении Киева в следующем году, поэтому РФ не даст Украине начать новое наступление на российские позиции.

Ранее жители города в Одесской области выступили против его переименования.