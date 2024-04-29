Экономист объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров заявил, что прогноз Минэкономразвития, предполагающий доллар дороже 100 рублей на протяжении ближайшей «трехлетки», вполне оправдан, а вот об укреплении нацвалюты до 70 пока лучше не мечтать. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что в текущий момент меньше возможностей для укрепления рубля, чем для его ослабления.

Эксперт добавил, что также крайне сложно спрогнозировать уровень поступлений в страну, как и курс, из-за проблем с переводами денег.

Один из немногих факторов, способных удержать рубль – забота властей о возвращении к низким показателям инфляции и сохранение объемов предложения валюты на валютном рынке, добавил Федоров.

По прогнозу Минэкономразвития, курс доллара пройдет отметку в 100 рублей в марте 2026 года. В министерстве считают, что к декабрю этого года американская валюта подорожает до 98,1 рубля, европейская — до 109,5 рубля. К концу 2025 года за доллар придется заплатить 99,1 рубля, евро — 111,1 рубля. В конце 2026-го доллар будет стоить 103 рубля, а евро — 116,1 рубля.

Ранее аналитик предрек укрепление курса рубля после выборов.