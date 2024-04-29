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Экономист объяснил, почему доллар больше не будет по 70 рублей

Экономист Федоров: доллар в ближайшие три года не будет стоить 70 рублей

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Global Look Press

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров заявил, что прогноз Минэкономразвития, предполагающий доллар дороже 100 рублей на протяжении ближайшей «трехлетки», вполне оправдан, а вот об укреплении нацвалюты до 70 пока лучше не мечтать. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Он подчеркнул, что в текущий момент меньше возможностей для укрепления рубля, чем для его ослабления.

Эксперт добавил, что также крайне сложно спрогнозировать уровень поступлений в страну, как и курс, из-за проблем с переводами денег.

Один из немногих факторов, способных удержать рубль – забота властей о возвращении к низким показателям инфляции и сохранение объемов предложения валюты на валютном рынке, добавил Федоров.

По прогнозу Минэкономразвития, курс доллара пройдет отметку в 100 рублей в марте 2026 года. В министерстве считают, что к декабрю этого года американская валюта подорожает до 98,1 рубля, европейская — до 109,5 рубля. К концу 2025 года за доллар придется заплатить 99,1 рубля, евро — 111,1 рубля. В конце 2026-го доллар будет стоить 103 рубля, а евро — 116,1 рубля.

Ранее аналитик предрек укрепление курса рубля после выборов.

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