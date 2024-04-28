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Алиев сообщил Блинкену о начале демаркации между Баку и Ереваном

Алиев: после делимитации границы Азербайджан и Армения начали процесс демаркации

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Михаил Метцель/Валерий Шарифулин/РИА Новости

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонный разговор, в ходе которого глава южно-кавказской страны отметил, что после делимитации границы Азербайджан и Армения начали процесс ее демаркации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу азербайджанского лидера.

«Договоренности по делимитации границы были достигнуты на основе двустороннего диалога и взаимопонимания. <...> Президент важным шагом считает, что вслед за делимитацией границы Азербайджан и Армения начали процесс демаркации границы», – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что главы МИД Азербайджана и Армении в ближайшее время встретятся в Алма-Ате для обсуждения мирных переговоров.

Алиев также отметил, что Баку поддерживает региональную модель сотрудничества и интеграции на Южном Кавказе без каких-либо разделительных линий.

До этого президент Азербайджана перечислил страны, которые открыто и демонстративно вооружают Армению.

Ранее Пашинян предупредил о риске новой войны с Азербайджаном.

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