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Фигурант дела «Крокуса» Курбонов и его брат трудились на столичной стройке

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Курбонов и его брат работали на стройке

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Shutterstock

Одиннадцатый участник дела о теракте в «Крокусе» Джумохон Курбонов и его брат Сухроб работали на строительном объекте в Москве. Об этом сообщил РИА Новости. сотрудник хостела, где проживали братья.

Басманный суд Москвы продлил арест 20-летнего Джумохона Курбонова, родом из Таджикистана, до 22 мая в рамках расследования теракта. По данным следствия, он предоставлял соучастникам средства связи и деньги для оплаты расходов. До ареста в рамках уголовного дела Джумохон был административно задержан на 15 суток за хулиганство, вместе с ним был арестован его брат Сухроб.

Пока неизвестно, рассматривается ли причастность Сухроба, информации об его аресте в рамках уголовного дела не поступало.

«Все строится вокруг... Человек работал на стройке, жил спокойно, тихо... Больше информации может предоставить строительная компания», — отметил сотрудник хостела.

По его словам, в хостеле на 3 тысячи человек невозможно знать каждого лично, главная цель - обеспечить мигрантов жильем.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске под Москвой произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь по находившимся в здании людям и подожгли зал.

Четверо исполнителей теракта — Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридун Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов — были задержаны 23 марта в Брянской области. Президент России Владимир Путин сообщил, что они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где для них было организовано «окно» для пересечения границы.

По словам президента, теракт был совершен радикальными исламистами.

Ранее мужчина с 9-месячным ребенком в руках вывел 50 детей из горящего «Крокуса».

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