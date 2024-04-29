Кличко рассказал о безуспешных попытках встретиться с Зеленским

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о безуспешных попытках встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским после начала спецоперации. Об этом сообщает медиагруппа Funke.

Кличко подчеркнул, что лично хотел поговорить с Зеленским, но ему так и не удалось этого сделать. Мэр Киева предположил, что у президента Украины «есть другие дела».

До этого Кличко заявил, что меры, принимаемые правительством Украины для борьбы с коррупцией, недостаточны.

Накануне украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на компанию «Опендабот» сообщало, что Львовская область Украины третий год подряд возглавляет рейтинг коррупции регионов страны. В 2023 году во Львовской области было зафиксировано 192 случая коррупционных правонарушений. На втором месте — Киевская область, на третьем — Одесская. В Киеве было раскрыто 137 коррупционных нарушений.

Самым распространенным коррупционным нарушением стала взятка за действие или бездействие представителя власти.

Ранее Кличко признал, что Украина стала «заложницей» США.