В МВФ заявили о четырехкратном росте торговых ограничений в мире за последние годы

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что количество ограничений в международной торговле за последние годы выросло в четыре раза, что разрушительно сказывается на мировой экономике. Об этом, ссылаясь на выступление Георгиевой на специальной сессии Всемирного экономического форума в Эр-Рияде, сообщает ТАСС.

По словам главы МВФ, за последние годы произошло четырехкратное увеличение торговых ограничений. Их было принято 2,5 тысячи. Георгиева считает, что 70% из них носят разрушительный характер, крайне негативно влияя на торговлю.

Руководитель МВФ выразила сомнение в целесообразности торговых ограничений, вводимых правительствами для декарбонизации своих экономик и обеспечения энергетического перехода.

До этого Георгиева предупредила, что глобальный экономический рост к концу 2020-х годов упадет более чем на один процентный пункт в сравнении с допандемийными показателями, международная экономика рискует скатиться в «прохладные 20-е».

Ранее МВФ рассказали, кому выгоден рост цен на энергоносители.