ГД: местные власти могут уничтожать борщевик и выставлять дачникам счет

По информации председателя Союза дачников Подмосковья и депутата Госдумы Никиты Чаплина, местные власти имеют право удалять борщевик на дачных участках и выставлять счет владельцам за выполненные работы. Об этом пишет РИА Новости.

Чаплин отметил, что хотя закон позволяет органам власти удалять борщевик даже на частных участках и взыскивать оплату за это, лучше избегать подобных ситуаций, чтобы избежать повышенного внимания к участку после таких вмешательств.

Он также уточнил, что за ненадлежащее состояние территории, включая захламление, предусмотрен штраф до 5 тысяч рублей, а для владельцев сельскохозяйственных земель могут быть назначены более значительные штрафы в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

Также в 2024 году российские дачники могут столкнуться с штрафами за незаконный захват земельных участков, строительство неправомерных сооружений, неправильную установку мангала и задолженность по оплате электроэнергии. Чаплин отметил, что за использование участков без необходимых документов, самозахват или незаконное присвоение земли, а также за захламление участков предусмотрены административные штрафы. Например, за самозахват гражданам может грозить штраф в размере от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости участка, но не менее 5 тысяч рублей.

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