Израиль получил приглашение на переговоры по Газе

Делегация из Израиля получила приглашение посетить 29 апреля Каир, где продолжаются переговоры по вопросам, касающимся прекращения огня в Газе и освобождения заложников. Об этом сообщает Al Araby Al Jadeed со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что предполагается, что израильская делегация будет давать ответы на запросы со стороны ХАМАС, но не будет уполномочена принимать решения.

Приглашение делегации из Израиля призвано ускорить процесс достижения договоренности между сторонами, отмечает издание.

До этого стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен после визита в Саудовскую Аравию совершит поездки в Израиль и Иорданию.

По словам пресс-секретаря Госдепа США Мэттью Миллера, во время переговоров в Израиле и Иордании Блинкен сосредоточится на усилиях по обеспечению прекращения огня в секторе Газа, что позволит добиться освобождения заложников и обеспечит поступление гуманитарной помощи в анклав.

Ранее ВОЗ заявила о «беспрецедентном в новейшей истории» голоде в секторе Газа.