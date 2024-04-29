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В Буркина-Фасо приостановили вещание DW и TV5Monde

AFP: власти Буркина-Фасо приостановили вещание Deutsche Welle* и TV5Monde

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Vincent Bado/Reuters

Власти Буркина-Фасо приостановили вещание французского телеканала TV5Monde и немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) , а также распространение газет Guardian и Monde. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство AFP.

По данным высшего совета по коммуникациям (CSC) страны, Буркина-Фасо приостановила вещание нескольких международных СМИ, часть из них на неопределенный срок.

«Среди упомянутых в распоряжении - французская газета Le Monde, британское издание The Guardian, немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle* и французская телекомпания TV5 Monde», — сообают журналисты.

В январе 2023 года Буркина-Фасо разорвала с Францией соглашение, которое предполагало присутствие войск республики на территории африканской страны. Представители МИД Франции заявили, что войска бывшей метрополии покинут Буркина-Фасо в течение месяца.

В марте того же года власти Буркина-Фасо запретили в стране вещание французского телеканала France 24.

Ранее в Буркина-Фасо гоголевских персонажей одели в национальные костюмы.

*   организация включена Минюстом в список иноагентов
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