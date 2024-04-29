Гидролог назвал сроки восстановления дамбы в Орске

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов заявил, что прежде чем начать восстанавливать дамбу в Орске, необходимо выяснить причину ее прорыва, если проблема была в определенном участке сооружения, работы займут около месяца, если придется заново строить всю дамбу, на это уйдет год-два. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что следствие по данному происшествию должно привести к заключению, от которого будут зависеть сроки восстановления дамбы.

«Если восстановить один участок разрушенный, это может быть и месяц от силы. А если ее всю надо снимать и делать по новой, то это уже год-два», — рассказал Болгов.

Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме назвали неуместными угрозы арестами для жителей утонувшего Орска.