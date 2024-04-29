Один из символов Сахалина маяк Анива перешел в собственность региона

Глава министерства туризма Сахалинской области Артем Лазарев сообщил, что передача маяка Анива от Минобороны России в собственность региона завершена. Об этом пишет РИА Новости.

Этот маяк, который является одним из символов Сахалина, был передан в собственность после обращения губернатора и распоряжения президента России. Лазарев подчеркнул важность сохранения аутентичности и первоначального архитектурного облика объекта.

«Один из самых известных памятников Сахалина теперь принадлежит области. В настоящее время проводится оценка объема необходимых ремонтных работ, чтобы затем приступить к восстановлению маяка», — отметил министр.

По его словам, специалисты, включая проектировщиков, инженеров, экологов, историков и краеведов, провели детальный осмотр маяка Анива для разработки плана его восстановления.

Маяк Анива — это заброшенный маяк на мысе Анива острова Сахалин, на скале Сивучья. Высота башни составляет 31 метр, высота света — 40 метров над уровнем моря. С 1939 по 1946 год носил название Маяк мыса Накасирэтоко.

Ранее к группе пострадавших туристов на Камчатке вылетел вертолет.