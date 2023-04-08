С кувалдой и салютом: в Москве попрощались с военкором Владленом Татарским

В Москве на Троекуровском кладбище похоронили Владлена Татарского — блогера и военкора, погибшего в теракте 2 апреля в Петербурге. Попрощаться с ним пришли, по оценкам СМИ, более тысячи человек. Среди них были основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Татарского упокоили с воинскими почестями: у могилы был почетный караул, звучали оружейные залпы и военный оркестр. Бойцы ЧВК прислали на прощание именную кувалду с подписью «Твое дело живет».

В Москве 8 апреля прошли церемония прощания и похороны блогера и военного корреспондента Владлена Татарского (настоящее имя Максим Фомин). Он погиб во время теракта в Санкт-Петербурге 2 апреля.

Церемония прощания с Татарским началась в полдень на Троекуровском кладбище. Перед этим сотрудники правоохранительных органов усилили меры безопасности вокруг кладбища, все посетители проходили через рамки металлоискателя и тщательно досматривались.

Одним из первых с военкором попрощался основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. На церемонии он сказал, что голос Татарского продолжит звучать, несмотря на его гибель. И отметил, что тот всегда старался доносить до людей правду, хоть иногда она была и нерадостной.

Церемонию посетил и председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что Татарский прожил яркую жизнь, а на его примере будут учиться «тысячи и тысячи молодых россиян». Слуцкий также предложил отменить мораторий на смертную казнь для организаторов и исполнителей терактов. Попрощаться с военкором также пришли бывший министр обороны ДНР Даниил Безсонов, музыкант Аким Апачев.

Траурные венки прислали гендиректор медиагруппы »Россия сегодня» Дмитрий Киселев и главред RT Маргарита Симоньян.

Татарского отпевали и хоронили в закрытом гробу. Рядом с ним в зале прощания вместе с венками и цветами лежали «именная» кувалда от бойцов ЧВК «Вагнер» с надписью «Твое дело живет», чехол от скрипки и посмертные медали.

Кроме того, в зале с гробом звучала песня Акима Апачева «Они ушли» — творческая переработка песни ичкерийского барда Тимура Муцураева. В России текст этой песни признан экстремистским и запрещен. Апачев объяснял, что использовал запрещенные строки в припеве «Они ушли», поскольку их слушали в Донбассе с 2014 года. И таким образом он хотел почтить память погибших военных товарищей.

По оценкам СМИ, попрощаться с Татарским в общей сложности пришли более тысячи человек — очередь в зал с гробом растянулась на километр. При этом отмечалось, что посетителям на входе на кладбище предлагалось выбросить зажигалки и оставить посторонние предметы на входе.

Родственников военного корреспондента сопровождала вооруженная госохрана. Отпевал Татарского епископ Зеленоградский, викарий патриарха Московского и всея Руси Савва в сослужении духовенства Московской епархии.

Церемония длилась около двух часов, после чего гроб с телом Татарского вынесли из зала, через живой коридор отнесли в катафалк, который доставил его к месту захоронения. Перед траурной колонной несли портрет военкора.

Его похоронили практически с воинскими почестями — присутствовали военный оркестр и почетный караул, над могилой журналиста прозвучали оружейные залпы, российский гимн, был произведен салют, а военные прошли маршем.

2 апреля в баре «Патриот», известном в Петербурге местом дискуссий на патриотические и военные темы на Университетской набережной, проходила творческая встреча с Татарским. Около 18 часов там произошел взрыв. По основной версии, взорвалась бомба в статуэтке, которую подарила Татарскому Дарья Трепова. Она арестована, ей предъявлено обвинение.

В результате теракта погиб один человек — сам Татарский. Ранения получили не менее 40 человек, всего в помещении их было около сотни. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Часть из них до сих пор остается в больнице, их состояние оценивается как тяжелое и средней тяжести. Следователи предварительно оценили мощность принесенной в бар бомбы в 200-500 грамм в тротиловом эквиваленте.

Владлену Татарскому было 40 лет. Он родился в Макеевке под Донецком в семье шахтеров. Сам тоже начинал работать в шахте, после этого занялся бизнесом. Затем его осудили за совершение вооруженного нападения на банк с целью ограбления. Сам Татарский рассказывал, что в 2014 году сбежал из тюрьмы и вступил в ополчение ДНР. После его преобразования в Народную милицию служил в разведроте.

С 2019 года он начал вести личный блог в своем Telegram-канале, который на момент смерти насчитывал несколько сотен тысяч подписчиков. В нем Татарский передавал новости из ЛНР и ДНР, высказывался о событиях в Донбассе. После начала спецоперации он вступил в батальон «Восток» и сообщал информацию с передовой.