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МИД Украины установил личности убитых в Германии граждан

МИД Украины: убитые накануне в Германии украинцы были военными

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Shutterstock

Обнаруженные накануне в Германии граждане Украины с колото-резаными ранами были военными. Об этом заявили в украинском МИД.

«По предварительным данным, погибшие граждане были военнослужащими, проходившими медицинскую реабилитацию в Германии», – говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Накануне на территории торгового центра в Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранениями. Один из потерпевших скончался на месте от травм, второй был госпитализирован, но, несмотря на усилия врачей, спасти мужчину не удалось. Полиция начала расследование предполагаемого двойного убийства. Спустя некоторое время полиция ФРГ задержала жившего неподалеку гражданина России, который подозревается в совершении расправы. 28 февраля городская полиция сообщила, что прокуратура Мюнхена выдала ордер на арест россиянина.

До этого спецназ Германии задержал в Баварии двух мужчин по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Ранее в Германии трех граждан заподозрили в шпионаже на КНР.

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