Винник, Клюшин, Селезнев: кого США могут отдать России в обмен на Гершковича

США могут обменять задержанного в РФ по подозрению в шпионаже журналиста Wall Street Journal Эвана Гершковича на кого-то из троих россиян, осужденных судом в Штатах за киберпреступления, считают американские СМИ. Возможными кандидатами на обмен называют Романа Селезнева, Владислава Клюшина и Александра Винника. Источники в Вашингтоне считают, что в случае обмена «русские хакеры» будут работать на Кремль.

В США сейчас нет российских граждан, находящихся в тюрьме по обвинению в шпионаже, однако некоторых других заключенных гипотетически можно обменять на журналиста WSJ Эвана Гершковича, арестованного в России. Об этом говорится в материале американской газеты The Wall Street Journal (WSJ).

«Эти россияне <…> были осуждены за киберпреступления. Их возможный обмен зависит во многом от того, насколько эффективно их защитники смогут подать эту идею американской и российской аудиториям», — полагает автор заметки.

В статье также отмечается, что редакция WSJ отвергает подозрения в адрес Гершковича. «Теперь судьба мистера Гершковича, обвиняемых российских граждан или других заключенных может решиться в недавно возродившейся холодно-меркантильной вселенной межгосударственных обменов пленными. Главный вопрос — насколько трудно будет такую сделку согласовать», — отмечает автор материала.

«На этой неделе высокопоставленный чиновник Белого дома указал, что США открыты для креативных решений, позволяющих заключить сделку как для Уилана, так и для Гершковича», — говорится в публикации.

По словам этого чиновника, на которого ссылается автор статьи, американские власти ищут законные способы, чтобы договориться по этому вопросу.

Между тем, пишет WSJ, «нет никаких признаков того, что было бы легко заключить эту сделку» с участием двух или трех стран, учитывая пристальное внимание к задержанию Гершковича.

Среди потенциальных кандидатов на обмен на Гершковича WSJ называет имена Романа Селезнева, Владислава Клюшина и Александра Винника.

Селезнев – сын депутата Госдумы V, VI, VII и VIII созывов от ЛДПР Валерия Селезнева. В 2016 году суд в Сиэтле (штат Вашингтон) признал Романа Селезнева виновным во взломе сотен фирм и продаже краденых данных. Убытки от мошенничества превысили $169 млн. В 2036 году он должен выйти на свободу.

«Сейчас, насколько я знаю, он — единственный русский, которого они хотели бы вернуть», — сказал адвокат Селезнева Игорь Литвак.

Владислав Клюшин был экстрадирован в 2021 году из Швейцарии. Суд в Бостоне (штат Массачусетс) признал его виновным в получении $90 млн за сделки с ценными бумагами на основе сведений, украденных из закрытых компьютерных сетей в США. Приговор Клюшину должны вынести в мае.

Александр Винник был обвинен в незаконном управлении криптовалютной биржей. Задержали его в 2017 году в Греции. После его экстрадировали во Францию, а оттуда – в США. Его приговорили к 55 годам заключения.

30 марта корреспондента газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже, сообщила ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность аккредитованного при МИД России корреспондента московского бюро американской газеты The Wall Street Journal гражданина США Гершковича Эвана, 1991 года рождения, подозреваемого в шпионаже в интересах американского правительства», — говорится в релизе ведомства.

В ФСБ заявили, что журналист по заданию США осуществлял сбор сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». Гершковича задержали при попытке получения секретных сведений в Екатеринбурге, подчеркнули в спецслужбе и добавили, что следственным управлением ФСБ в отношении него возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.