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Кандидата в президенты США от Партии Зеленых на пропалестинской акции протеста

Кандидат в президенты США Джил Стайн была задержана на пропалестинской акции

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

73-летнюю кандидата от Партии Зеленых на выборах президента США в 2024 году Джилл Стайн задержали на акции в поддержку Палестины. Об этом сообщает ТАСС.

Стайн вместе руководителем ее избирательного штаба Джейсоном Колл и заместителем руководителя Келли Меррилл-Кайер были задержаны в палаточном лагере на территории Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Вместе с ними задержали около 100 человек, в основном студентов, требовавших, чтобы университет отказался от акций компании Boeing, чьи боеприпасы Израиль применяет в секторе Газа.

До этого сообщалось, что около 900 человек были задержаны в Соединенных Штатах за 10 дней на демонстрациях в поддержку Палестины.

Утром 28 апреля десятки пропалестинских активистов пришли на митинг возле отеля «Хилтон» в Вашингтоне, где прошло мероприятие с участием американского президента Джо Байдена.

Ранее сообщалось, что США не будут вводить санкции против ЦАХАЛ, несмотря на нарушения прав человека в Палестине.

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Выборы в США — 2024
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