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Западные банки уплатили в 2023 году в России вчетверо больше налогов

FT: оставшиеся в РФ западные банки уплатили в 2023 году вчетверо больше налогов

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Shutterstock

Продолжающие работу в России крупнейшие европейские банки заплатили в 2023 году в стране более €800 миллионов налогов, что в четыре раза больше, чем до начала российско-украинского конфликта. Об этом сообщает Financial Times.

В публикации отмечается, что европейские банки Raiffeisen Bank International, Unicredit, ING, Commerzbank, Deutsche Bank, Intesa Sanpaolo и OTP отчитались, что их прибыль за 2023 год составила более €3 млрд, что в три раза больше, чем в 2021 году.

При этом более половины налоговых выплат в 2023 году приходится на австрийский Raiffeisen Bank International. Проанализировав вакансии этого банка в России, издание сделало вывод, что у него есть «амбициозные планы» по «многократному расширению активной клиентской базы».

До этого арбитражный суд Санкт-Петербурга частично удовлетворил иск российского банка ВТБ к американскому гиганту JP Morgan Chase, наложив арест на $439,5 млн и активы кредитной организации в России.

Поводом для разбирательства стало замораживание этой суммы на счетах ВТБ в JP Morgan после введения антироссийских санкций в 2022 году. Российский банк потребовал взыскать заблокированные средства, а также 200 тыс. рублей судебных расходов.

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